Ziraat Katılım'dan 151,3 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım bu yılın ilk yarısındaki net karı, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 185 artarak 151,3 milyon liraya ulaştı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, yılın ilk yarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım'ın daha etkin, kaliteli ve çözüm odaklı finansal hizmet sunmak ve ekonomiye olan katkılarını daha da artırılmasını temin amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 29 artışla 18,4 milyar TL'yi aştığını ifade eden Özdemir, toplanan fonların yine aynı döneme kıyasla yüzde 34 artışla 13,4 milyar TL olduğunu bildirdi.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 25 artışla 14,6 milyar TL'ye ulaşırken, Ziraat Katılım'ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 23,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Katılım, 2018 yılının 2. çeyreğini 151,3 milyon TL net kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, yurt içinde 39 ilde 72 şube ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.