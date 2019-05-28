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Ziraat Katılım'dan 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Ziraat Katılım Bankası 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı - Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük: - "39'uncu kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 7,7 milyar TL oldu"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım 96 gün vadeli 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre Ziraat Katılım 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen ihraç ile 96 gün vadeli 400 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirtti.

Ziraat Katılım olarak 39'uncu kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karakütük, bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarının 7,7 milyar TL olduğu bilgisini verdi.

Karakütük, şunları kaydetti:

"Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 400 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ziraat Katılım 2019 yılı başından bugüne kadar 8 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 2,9 milyar TL fonlama temin etti. Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz."

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kira sertifikası Ziraat Katılım Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük

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