FİNANS

Ziraat Katılım'dan 650 milyon liralık kira sertifikası ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük: - "Kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Bankası, 650 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Ziraat Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, 650 milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç ile 98 gün vadeli 650 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.

Ziraat Katılım, 2019 başından bugüne kadar 12 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 4,7 milyar TL fonlama temin etti.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat Katılım olarak bugün 43. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçlarıyla temin edilen fonlama tutarı 9,6 milyar TL olmuştur. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 650 milyon TL'lik kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir."

Karakütük, gelecek dönemde de ülke adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden "paylaştıkça daha fazlası" ilkeleriyle büyümeye devam edeceklerini bildirdi.

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Ziraat Katılım

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