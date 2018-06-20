FİNANS

Ziraat Katılım'ın 72. şubesi faaliyette

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 13:00 | Son Güncelleme

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir: - "Kuruluşumuzun 3. yılında büyük şehirler başta olmak üzere tüm illerde şube açmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - 2017 yıl sonu itibarıyla 63 şubesi bulunan Ziraat Katılım, kuruluşunun üzerinden 3 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bu hafta açtığı Çorlu, Keçiören, Hadımköy ve Ordu Şubeleri ile şube sayısını 39 farklı ilde toplam 72'ye çıkardı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, reel ekonomiye doğrudan destek sağlayan Ziraat Katılım, müşteri odaklı iş modeli, üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik finansman politikası ile müşterilerine en iyi çözüm önerilerini, açtığı yeni şubeleriyle de sunmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, ülke genelinde şube ağını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzun 3. yılında büyük şehirler başta olmak üzere tüm illerde şube açmaya devam ediyoruz. 154 yıllık Ziraat Finans Grubu'nun tecrübe ve kalite standardını katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde müşterilerimize sunuyoruz. Hali hazırda inşaatı devam eden şubelerimiz var. Önümüzdeki dönemde yeni açacağımız şubeler ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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Ziraat Katılım

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