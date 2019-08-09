Ziraat Katılım'ın toplam aktifleri yüzde 30 arttı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım’ın toplam aktiflerinin 2018 yılı sonuna göre yüzde 30 artışla 28,8 milyar TL’ye ulaştığını, toplanan fonlarının yine aynı döneme göre yüzde 22 artış ile 18,4 milyar TL olduğunu bildirdi.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2019 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Ziraat Katılım’ın toplam aktiflerinin 2018 yılı sonuna göre yüzde 30 artışla 28,8 milyar TL’ye ulaşırken, toplanan fonlarının yine aynı döneme göre yüzde 22 artış ile 18,4 milyar TL olduğunu belirtti.

Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 31 artışla 23,2 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 34,3 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Özdemir, "Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2019 ikinci çeyrek sonunda yurt içinde 41 ilde 84 şubeye ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

- "39 kira sertifikası ihracı ile toplamda 8,1 milyar TL hacme ulaşıldı"