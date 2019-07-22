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Ziraat Odaları, TMO’nun fındık fiyatını açıklamasını istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından fındık fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini belirterek, "Üretici perişan halde, fiyatın ay sonuna kadar açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından fındık fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini belirterek, "Üretici perişan halde, fiyatın ay sonuna kadar açıklanmasını bekliyoruz" dedi. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreten illerin Ziraat Odaları Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, üreticiler ve muhtarların katılımıyla Altınordu Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yeni hasat öncesinde serbest piyasada fındık fiyatlarının 20 TL'den 12 TL'ye kadar gerilediğini belirterek, "İhracatçı Birlikleri, ABD'deki Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin (INC) toplantısında, neye dayanarak ülkemizin fındık rekolte tahminini 775 bin ve 40 bin tonluk stokla 815 bin ton olarak açıklamıştır. Yabancılar, fındık piyasası üzerinde her türlü baskı ve oyunu oynamakta, fiyatlar üzerinde spekülasyon yapmaktadır. Şimdi sormak lazım, 10 gün önce 18-20 TL olan fındık fiyatları, ortada yeni mahsul fındık çıkmamışken, bir anda neden 12-13 TL seviyelerine düştü. Fiyatlarla kim oynuyor? Bunu da ilgili kurumların araştırması gerekir. Üreticinin emeği üzerinde oynanan kirli oyun açığa çıkarılmalıdır" dedi. 'ÜRETİCİNİN UMUDU TMO'DUR' Yeni mahsul fındığın pazara indiğinde TMO piyasaya girememesi halinde fiyatın daha çok fazla düşeceği uyarısında da bulunan Soydan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "TMO, geçmiş yıllarda da sergilenen bu kirli oyuna kanmadığını açıkladığı fiyatlarla göstermiştir. Bu yıl da üreticimiz böyle bir beklenti içindedir. Ofis'in, üreticimizi mağdur etmeyeceğine inanıyoruz. Yüzbinlerce fındık üreticisinin umudu da güvencesi de TMO'dur. Karadeniz, topyekun, dört gözle TMO'nun alım fiyatı açıklamasını beklemektedir. Ofis'in piyasaya girmemesi durumunu düşünmek bile istemiyoruz.TMO, piyasaya girmezse üreticinin hali perişandır. Ofis, hızlı şekilde alımlara girmeli, ihtiyaç olan yerlerde geçici alım merkezleri oluşturmalıdır. 400 bin fındık üreticisi ailemizin, beklentisi de umudu da bu yöndedir." Soydan, fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin de günün şartlarına göre yeniden belirlenerek, artarak devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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