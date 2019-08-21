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Ziraat odalarından 'Emanete fındık bırakmayın' uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

FINDIĞIN hasat dönemi başlamadan önce fındık alım fiyatının açıklanması Karadeniz’deki üreticileri memnun ederken, Ziraat Odaları da serbest piyasada fiyatın düşmemesi için uyarıda bulundu.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- FINDIĞIN hasat dönemi başlamadan önce fındık alım fiyatının açıklanması Karadeniz’deki üreticileri memnun ederken, Ziraat Odaları da serbest piyasada fiyatın düşmemesi için uyarıda bulundu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasada fiyatın artmasının üreticinin elinde olduğunu belirterek, "Fındık üreticilerine yalvararak hatırlatıyorum; ihtiyacınız kadar fındığı pazara indiriniz. Alın terinizi gasp etmek için bütün yolu deniyorlar. Ürünümüzü ayağa düşürmeyelim" dedi. Serbest piyasada panik yaratıp fındığın ucuza alınmak istendiğine dikkat çeken Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın ise, üreticilerin sabırlı olup ürünlerini erkenden pazara indirmemesi uyarısında bulundu. Karadeniz'de 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı, orta ve yüksek kesimde sürerken, Ziraat Odaları temsilcilerinden üreticilere serbest piyasa fındık fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun kalite fındığın 17 lira, levant kalite fındığın 16,5 liradan alınacağını hatırlatarak, üreticinin ihtiyacından fazla fındığı serbest piyasaya satmamasıyla, serbest piyasa fiyatının daha da artacağını söyledi. Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın ise, serbest piyasada panik yaratıp fındığın ucuza alınmak istendiğine dikkat çekerek, üreticilerin sabırlı olup ürünleri erkenden pazara indirmemesi uyarısında bulundu. 'EMANET FINDIK CEBİNİZDEN KAYIP' Serbest piyasada fiyatın artmasının üreticinin elinde olduğunu ancak şuanda serbest piyasanın TMO alım fiyatının altında seyrettiğini aktaran Akça, şöyle konuştu: "Fındık üreticilerine yalvararak hatırlatıyorum; ihtiyacınız kadar fındığı pazara indiriniz. Fındığınızı emanete bırakmayınız. Sosyal medyada bile fındık fiyatı yayınlayıp emeğinizi, alın terinizi gasp etmek için bütün yolu deniyorlar. Ürünümüzü ayağa düşürmeyelim. Bugün 100 TL'lik fındık ihtiyacınız varsa o kadar pazara indiriniz. İhtiyacınız yoksa fındığı pazara indirmeyiniz. Bu arz-talep dengesidir. Bu denge bozulursa üreticimiz mağduriyet yaşayacaktır. Bununla ilgili hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Emanet fındık sizin cebinizden kayıp, birilerinin ise kazancı oluyor. Tekelci firmaların cebine gidiyor." Atakan Akça, TMO'nun fındık alırken bazı kriterleri istediğini, üreticilerin mağdur olmaması için mutlaka fındıkların toz, toprak, tekleme, çürükten arındırılıp iyi kurutulması gerektiğini de hatırlattı. 'SABIRLI OLUN, FINDIĞI ERKEN PAZARA İNDİRMEYİN' Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın ise, üreticilerin serbest piyasada düşen fiyatlar karşısında panik yapmaması uyarısında bulunarak, "Bu oyuna gelmeyin. Sabırlı olun, fındığınızı erken pazara indirmeyin. Borsalar tabelaya 15 lira fiyat yazmış. Yazıktır, günahtır. Üreticilerimiz ihtiyacından fazla fındığı pazara indirmezse bu fiyatları mecburen yükseltecekler. Panik yaratıp fındığı ucuza, almak istiyorlar. Serbest piyasanın bu oyununa karşı uyanık olalım" dedi. FİYATTAN VE HASATTAN MEMNUNLAR Fındık üreticisi Abdu Özbucak, hasat başlamadan önce fındık fiyatının açıklanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Yıllardır fındık üretip satıyorum. Bu sene ilk defa bahçeye girmeden fiyat belli oldu. Bu bizi memnun etti. Erkenden açıkladıkları için hükümetimize teşekkür ediyorum. Ancak bizim arazilerimiz yüksek rakımlı yerlerde. Bahçelerimiz dik ve yamaç. Taşıması, işçiliği, hasadı maliyetimizi çok artırıyor. Bu işi yapmak için mecburuz" şeklinde konuştu. 'FINDIK ANCAK PARA ETTİ' İstanbul'dan fındık hasadı için memleketi Ordu'ya gelen Mehmet Demir ise, "20 günlük iznim var Ordu'ya geldik. Eş dost ziyareti yaptık bahçede hasatta çalışıyoruz. Artık gurbetçilere büyükşehirler dar gelmeye başladı. Fındık ancak para etti herkes memleketine gelmeye başladı. Bu sene fiyatlar çok iyi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız güzel fiyat verdi. Bahçelerde çalışmak zor olsa da güzel bir ağustos ayı geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan TMO Giresun kalite fındığı 17 lira, levant kalite fındığı 16.50 liradan alırken, serbest piyasada ise fındık fiyatları, 16 liranın altında işlem görüyor.

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