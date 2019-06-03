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Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, tahmini fındık rekoltesi açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 fındık rekoltesi açıklama yarışına katılıyor ve 715 bin ton olarak açıklıyor.

Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, tahmini fındık rekoltesi açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 fındık rekoltesi açıklama yarışına katılıyor ve 715 bin ton olarak açıklıyor. TÜİK’çiler siz kimin yanındasınız? Bu rekolteyi neye göre bulup açıkladınız?" diye sordu.
ABD’de düzenlenen Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde, Türkiye’de 2019 yılında tahmini rekolte ve stoktaki fındığın toplamda 815 bin ton dolayında olacağı açıklamaları üzerine TÜİK de geçen yıl 515 bin ton üretilen fındıkta rekoltenin 715 bin ton olduğunu duyurdu. Açıklamalara tepki gösteren Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Amerika'da açıklanan fındık rekoltesiyle ilgili henüz hükümet tarafından da açıklama yapılmadığını vurgulayarak, "Amerika’da fındık rekoltesi açıklayan sözüm ona fındık konsey temsilcileri ve ihracatçı temsilcilerinin sözcüsü, ziraat odaları temsilcilerini aşağılamaya çalışmış. Kendini ihracatçı ve sanayici sananlar ağa babanıza şirin görünme yarışını bırakın da fındık üreticileriyle beraber olmayı deneyin. Bizler de ziraat odaları olarak yanınızda ve arkanızda dimdik duralım. Bir kere de dik duruşunuzu göstererek alın terinin ve emeğin yanında beraber yürümeyi deneyin. Resmi fındık rekoltesi Haziran ve Temmuz ayında çotanaktan yapılan sayımdan belirlenir. Amerika'da yapılan toplantıda karanfilden yapılan rekolte açıklanıyor" dedi.
TÜİK Trabzon yetkililerini de eleştiren Akça, "Kimin değirmenine su taşıdığı belli olan TUİK Trabzon yetkileri de 2019 fındık rekoltesi açıklama yarışına katılıyor ve 715 bin ton olarak rekolte açıklıyor. Ey TÜİK’çiler siz kimin yanındasınız? Bu rekolteyi neye göre bulup açıkladınız? Haklı sesimiz her zaman yüksek olacak gerçekleri söyleyeceğiz ve dik durmaya devam edeceğiz. Bu davranışları ülkemiz için çiftçimiz için fındık üreticilerimiz için sürdürmeye devam edeceğiz. Korkmayacağız, yılmayacağız, Allah ömür verdiği süre nefes aldığımız süre mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.
Akça, fındık rekoltesinin stokta fazla olduğu izlenimi oluşturan açıklamaların, fındığın serbest piyasada fiyatının düşmesine neden olduğunu söyledi.
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Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisiZiraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

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