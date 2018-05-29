FİNANS

Ziraat odalarından "fındık rekoltesi" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanacak rekoltenin dışında yapılan açıklamalara hiçbir üreticimiz itibar etmesin"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanacak rekoltenin dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini istedi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde bazı kurumlar tarafından fındık rekoltesine ilişkin açıklamaları basından takip ettiklerini söyledi.

Ortaya atılan yeni sezon fındık rekoltesinin dikkate alınmamasını isteyen Soydan, fındıkta tahmini rekolte çalışmalarına henüz başlanmadığını ifade etti.

Soydan, sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018'in tahmini rekoltesini açıklama yetkisine sahip olduğuna işaret ederek, "En son yapılan toplantıda alınan karar da rekoltenin tek kurum tarafından açıklanması yönündeydi. Şimdi herkes bu karara uymak zorunda. Ziraat Odaları olarak bizler bu alınan karara saygı gösterip herhangi bir tahminde bulunamıyoruz. Açıklama yetkisi sadece ilgili bakanlığa aittir." diye konuştu.

Ordu'da haziran ayında başlanacak rekolte çalışmasına her yıl olduğu gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ordu Üniversitesi, Ordu Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Altınordu Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katılacağını belirten Soydan, şöyle devam etti:

"Komisyon üyeleri her bölgede yürütecekleri çalışmasını rapor halinde Bakanlığa sunacak. Bu raporun ardından 2018 fındık rekoltesi kamuoyuna açıklanacak. Dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanacak rekoltenin dışında yapılan açıklamalara hiçbir üreticimiz itibar etmesin."

Soydan, en doğru rekolteyi belirlemek için tüm komisyon üyelerinin elinden geleni yapacağını kaydederek, üreticilerin en doğru rekolteyi temmuz ayı içerisinde öğrenebileceğini söyledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu da fındık rekoltesiyle ilgili açıklamaların kabul edilir olmadığını vurgulayarak, "Bu aceleyi anlamış değiliz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konuda tam yetkili iken başka kurumların rekolte açıklamasına bir anlam veremiyoruz. Lütfen hiçbir üreticimiz itibar etmesin." ifadesini kullandı.

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