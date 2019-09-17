Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- MARMARA Bölgesi'nin il ve ilçelerinin ziraat odaları başkanları Edirne'de bir araya gelerek, döviz kurundaki düşüşle birlikte fiyatı açıklanan alım fiyatından çok aşağıya düşen ayçiçeği ile ilgili endişelerini dile getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, 2.20 TL'ye kadar gerileyen fiyatın daha da düşmesi durumunda, hem çiftçinin hem de Trakya Birlik'in zarar edeceğini belirterek, "Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretimini sağlayan aralarında Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin de bulunduğu Marmara Bölgesi Ziraat Odası başkanları Edirne'de bir araya gelerek, ayçiçeğinin açıklanan fiyatın altına düşmesini masaya yatırdı. Odalar adına hazırlanan ortak açıklamaya yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, 2019 yılı girdi maliyeti 2,46 TL / kg olan ve alım fiyatı ise 2.50 TL olarak açıklanan ayçiçeğinin son günlerde piyasadaki fiyatının dolar kuru düşüşünden dolayı 2,20 TL'ye gerilediğini ifade etti. Doların daha da düşmesi durumunda ayçiçeği alım fiyatının düşeceği yönündeki endişelerini anlatan Darcan, "Geçtiğimiz haftadan itibaren dolar kurunda görülen gerileme, ayçiçeği fiyatına yansımış ve piyasada fiyatlar 2 bin 200 ton / TL'ye kadar gerilemiştir. Doların daha da gerilemesi durumunda bu fiyat daha da gerileyecek mi? Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Trakya Birlik 2 bin 500 Ton / TL'ye ürün almaya devam ediyor. Sonuçta ne olacak? Üretici ürününü piyasaya değil, Trakya Birlik'e teslim edecek ve piyasada yağ fiyatlarının ithal ürünle düşmesi durumunda Trakya Birlik zarar edecek. Bu durumdan hem üretici hem de Trakya Birlik zarar görecek" dedi.