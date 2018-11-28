Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye’de patates üretiminin yüzde 17’sini Niğde’nin karşıladığını belirterek, "Bölgemizde patates depolanması gayet doğaldır. Bunu stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz. Stokçu olarak görülmek çiftçilerimizi ve bizi rahatsız etmektedir" dedi.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, basın toplantısı düzenleyerek, son günlerde stokçulara yapılan baskınlarla ilgili açıklamada bulundu. Kenar şöyle konuştu:

"İlimizde patates üretimi çoğunlukla Misli ve Melendiz ovalarında yapılmaktadır. Nisan ve mayıs ayı gibi üretime başlanır. Eylül ekim ayı gibi hasadı yapılır. İlimiz genelinde bu yıl 220 bin dekar alanda yaklaşık 800 - 850 bin ton üretim gerçekleşmiştir. Bu üretimin 250 bin tona yakını hasat zamanı 0,70 TL ve 1,00 TL arasında kilogram fiyatından tarladan direkt olarak satılmıştır. Kalan 550 bin ton üretimin 100 bin tonu da gerek tohumluk gerekse hayvan yemi olarak kullanıldığından dolayı kasım ayı itibari ile depolarımızda yaklaşık 400 ila 450 bin ton patates satışa hazır haldedir."