Zırhlı araçların gücü yapay zekayla artacak

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda 3 Ar-Ge projesi başlatılmasına ve 1 alanda geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi. Zırhlı Araçlar İçin Yapay Zeka Kullanan Atış Kontrol Karar Destek Sistemi Projesi kapsamında, öncelikle zırhlı araçlarda kullanılmak üzere atış karar desteğini yapay zekadan alacak atış kontrol sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor.

Emniyet ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik yeni Ar-Ge projeleri hayata geçirilecek. Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında yüzde 3 Ar-Ge yoğunluk hedefi bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Ar-Ge projelerinin bu hedef doğrultusunda daha dinamik bir süreç ile başlatılabilmesi adına mevzuatta "SSB Ar-Ge Paneli" tanımlandı.

SSB Ar-Ge Paneli'nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan kritik bileşenlerin veya geleceğe dönük yeni teknolojilerin geliştirilmesi için proje başlatma kararları alınıyor. Panelde, aynı zamanda son ürün teslimatı içermeyen teknik gösterim ağırlıklı projeleri hedefleyen geniş alan çağrıları yapılması da kararlaştırılıyor.