FİNANS

Zırhlı araçların gücü yapay zekayla artacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

Savunma sanayisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda 3 Ar-Ge projesi başlatılmasına ve 1 alanda geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi - Zırhlı Araçlar İçin Yapay Zeka Kullanan Atış Kontrol Karar Destek Sistemi Projesi kapsamında, öncelikle zırhlı araçlarda kullanılmak üzere atış karar desteğini yapay zekadan alacak atış kontrol sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor - Proje ile geliştirilmesi planlanan sistemin; nesne tanıma, pozisyon belirleme, belirsizlik altında karar verme, tehdit değerlendirme ve dost/düşman ayrımı yapabilme gibi yeteneklere sahip olması bekleniyor

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda 3 Ar-Ge projesi başlatılmasına ve 1 alanda geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi. Zırhlı Araçlar İçin Yapay Zeka Kullanan Atış Kontrol Karar Destek Sistemi Projesi kapsamında, öncelikle zırhlı araçlarda kullanılmak üzere atış karar desteğini yapay zekadan alacak atış kontrol sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor.

Emniyet ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik yeni Ar-Ge projeleri hayata geçirilecek. Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında yüzde 3 Ar-Ge yoğunluk hedefi bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Ar-Ge projelerinin bu hedef doğrultusunda daha dinamik bir süreç ile başlatılabilmesi adına mevzuatta "SSB Ar-Ge Paneli" tanımlandı.

SSB Ar-Ge Paneli'nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan kritik bileşenlerin veya geleceğe dönük yeni teknolojilerin geliştirilmesi için proje başlatma kararları alınıyor. Panelde, aynı zamanda son ürün teslimatı içermeyen teknik gösterim ağırlıklı projeleri hedefleyen geniş alan çağrıları yapılması da kararlaştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, bu çerçevede SSB 5. Ar-Ge Paneli toplantısı mart ayında gerçekleştirildi. Toplantıda, 3 projenin başlatılmasına ve 1 alanda geniş alan çağrısı yapılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda Su Altı Akustik Aktif Gizlilik Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi, Zırhlı Araçlar İçin Yapay Zeka Kullanan Atış Kontrol Karar Destek Sistemi Projesi, Havacılık İçin Alüminyum Döküm Proseslerinin Geliştirilmesi Projesi başlatılacak, İz Düşürücü Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrısı'na çıkılacak.

- KOBİ-sanayi-üniversite iş birliği

Söz konusu projelerde KOBİ-sanayi-üniversite iş birliğine önem veriliyor, üniversiteler, enstitüler veya KOBİ'lerin projelerde yüklenici veya alt yüklenici rolünde görev almalarına dikkat ediliyor.

Bu çerçevede, Zırhlı Araçlar İçin Yapay Zeka Kullanan Atış Kontrol Karar Destek Sistemi Projesi ile öncelikle zırhlı araçlarda kullanılmak üzere, atış karar desteğini yapay zekadan alacak atış kontrol sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje ile geliştirilmesi planlanan sistemin; nesne tanıma, pozisyon belirleme, belirsizlik altında karar verme, tehdit değerlendirme ve dost/düşman ayrımı yapabilme gibi yeteneklere sahip olması bekleniyor. Sistemin, angajman kurallarını da dikkate alması ve ağ destekli yeteneklere sahip şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Su Altı Akustik Aktif Gizlilik Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi ile ise su altı savunma harbine yönelik platformların su altı akustik gizliliğinin artırılması planlanıyor.

- Motor teknolojisine yönelik yeni kazanımlar

Diğer taraftan, Havacılık İçin Alüminyum Döküm Proseslerinin Geliştirilmesi Projesi ile özgün pistonlu motor için alüminyum alaşım motor bloğu döküm kabiliyetinin yerli ve milli imkanlarla kazanılması hedefleniyor.

Proje kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve altyapı ile dökümü gerçekleştirilecek alüminyum motor bloğu, insansız hava aracı (İHA) motor projesinde yurt dışı bağımlılığı azaltacak ve gelecekte yürütülmesi planlanan İHA motor programlarında kullanılacak.

Ayrıca, İz Düşürücü Malzeme Teknolojilerinin Geliştirilmesi SSB Geniş Alan Çağrısı ile savunma sanayisi için kara, hava ve deniz araçları ile personelin giyecek ve teçhizatına yönelik radar, termal, kızılötesi ve pasif akustik iz düşürücü performans sağlayan maliyet etkin malzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İmzalanacak projelerle, emniyet ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yurt dışı bağımlılığın azaltılması, özgün, yerli ve milli çözümlerin hayata geçirilmesi sağlanacak ve Ar-Ge ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasına önemli katkılar sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanlığı SSB Ar-Ge Paneli yapay zeka zırhlı araç

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