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"Zirve ile 3 milyar dolarlık yabancı yatırım çekeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da 5-6 Aralık'ta 40'tan fazla ülkeden 270'in üzerinde yabancı yatırımcıyı ağırlayacak Badeer I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi kapsamında, yabancı yatırımcılar ile Türk yetkililer, iş adamları ve iş dünyası STK'ları bir araya gelecek - Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun: - "Zirve sayesinde Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmeyi ve bir milyar dolarlık yatırım fonunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Badeer I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi, 5-6 Aralık'ta 40'tan fazla ülkeden 270'in üzerinde yabancı yatırımcıyı ağırlayacak. Yabancı yatırımcılar ile Türk yetkilileri, iş adamlarını ve iş dünyası STK'larını bir araya getirecek zirve kapsamında 3 milyar dolarlık yabancı yatırım çekilmesi hedefleniyor.

Badeer Yatırım Platformu'nun açıklamasına göre, zirve, platform tarafından, yabancı yatırımcılar için Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirmek ve yatırımcılara Türkiye'deki iş hukuku, vatandaşlık hakları gibi konularda bilgilendirme sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle İstanbul Hilton Bomonti'de düzenlenecek.

ABD, Japonya, Fransa, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap emirlikleri gibi 40'tan fazla ülkeden 270'i aşkın yatırımcının katılacağı zirvede, yabancı yatırımcılara sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım, hayvancılık ve sağlık gibi alanlardaki yatırım fırsatları anlatılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin katılımlarıyla başlayacak zirveye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası gibi iş dünyası STK'larının yöneticileri ve üyeleri de katılacak.

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- "3 milyar dolar yabancı yatırım çekme fırsatı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya arasında bir köprü görevi gören Türkiye'nin İstanbul'dan 4 saatlik uçuşla 60'tan fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin dörtte birini oluşturan geniş bir pazara ulaşabildiğini aktardı.

Türkiye'de 58 bin 954 yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini kaydeden Ercoşkun, yerli ve yabancı ortaklı şirket sayısının da 34 bin 573 olduğu bilgisini verdi.

Ercoşkun, Türkiye'nin, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemlerinden birine sahip olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Zirve sayesinde Türkiye'ye 3 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmek ve bir milyar dolarlık yatırım fonunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Son yıllarda özellikle Arap ülkelerinin Türkiye'de yatırım yapmakla ilgilendiklerini ancak hangi alanlarda yatırım yapacakları konusunda araştırma çalışmaları nedeniyle vakit kaybettiklerini ve bazı yatırımcıların da vize uygulamaları, vatandaşlık başvuru süreçleri, iş hukuku gibi önemli konularda yanlış bilgilendirmelere maruz kaldıklarını görüyoruz. Zirvemiz bu nedenle iki kısımdan oluştuğunu ifade ediyor. İlk gün gerçekleşecek bilgilendirme panelleri ve ikinci gün firmaların ilgilendikleri yatırımcılarla bir araya geleceği zirvenin şimdiye kadar en kapsamlı zirve olacak."

Ercoşkun, son yıllarda Arap yatırımcıların direkt gayrimenkul sektörüyle ilişkilendirildiğini belirterek, ancak bu zirvede sanayi, turizm, sağlık ve enerji gibi farklı konularla ilgilenen yatırımcı firmaları da Türkiye'ye getireceklerini aktardı.

Bu kapsamda zirveye katılım sağlayan ülkelerin en büyük firmaları ile Türkiye'deki en büyük firmaları bir araya getireceklerini bildiren Ercoşkun, "Yatırımcıları, direkt ilgilendikleri alanların temsilcileriyle bir araya getirerek onlara vakit kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Badeer I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi

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