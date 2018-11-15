Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

İSTANBUL, (DHA) - Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısı bugün yapıldı. 10 ülkeden yatırımcıları ve 500'den fazla iş insanını ağırlayacak olan zirveye ilişkin bilgi veren İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, "Zirveyle beraber artık 'üretim ve sanayi' diyerek durum tespiti yapmayı düşünmüyoruz. Hedefimiz zirve boyunca 4 milyar liralık yatırımın olması" dedi.

Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonları arasında yer alan İstanbul Ekonomi Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından kanaat önderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 14 Aralık'ta 2’ncisi düzenlenecek olan zirvenin basın lansmanı Ortaköy'de bir otelde gerçekleşti. Toplantıya, zirvenin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Pınar Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları Kurumsal ve Pazarlama Müdürü (THY) Merve Doğru, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda 14 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan zirvede sanayi, bankacılık ve finans, inşaat, turizm, enerji, otomotiv, ulaştırma sektörlerindeki yatırım fırsatlarını konu alan paneller düzenlenecek. Ülkeler arası ticaret ve iş birliği anlaşmalarının da imzalanacağı ekonomi zirvesinde bu yıl hedef, 4 milyar ciroluk iş hacmine ulaşmak. Türkiye'nin tanınırlığının artmasına, yabancı yatırım şirketlerin ülkeye gelmesine katkı sağlayacak olan zirvede ayrıca B2b (kurumsal) ve B2c (bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek.