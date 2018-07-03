FİNANS

Ziyaretçiler azalmasına karşın AVM ciroları yüzde 13.9 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezlerinde cirolar, ziyaret sayısında yüzde 3.0 düşüş yaşanmasına karşın, Mayıs ayında yüzde 13.9 yükseldi.

Elif Varan / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Alışveriş merkezlerinde cirolar, ziyaret sayısında yüzde 3.0 düşüş yaşanmasına karşın, Mayıs ayında yüzde 13.9 yükseldi.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Mayıs ayı sonuçları açıklandı.
AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Mayıs ayında, İstanbul’da 1,108 lira, Anadolu’da 827 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Mayıs 2018’de 939 lira olarak gerçekleşti.
Enflasyon göz önüne alındığında ise geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında giyim, yiyecek içecek ve ayakkabı kategorilerinde metrekare verimliliklerinde düşüş yaşandı.
Mayıs 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük bir azalış yaşandığı gözlemleniyor.
AYD Başkanı Hulusi Belgü AVM Endeksi Mayıs 2018 sonuçlarını şöyle değerlendirdi:
"AVM cirolarının geçtiğimiz Mayıs ayına göre yüzde 13.9 artmasının yanı sıra enflasyonun yüzde 2.2 üzerinde seyretmesi perakendecilerimiz için önemli ve sevindirivi bir detay.
Kategoriler bazında ise Nisan ayındakine çok benzer bir tablo gözlemliyoruz. Ramazan ayına denk gelen Mayıs süresince hipermarket kategorisinde kayda değer artış var.
Teknoloji kategorisi de metrekare verimliliği açısından yükselişini sürdürüyor. Giyim, ayakkabı ve yiyecek kategori ciroları ise enflasyonun oranının bir miktar altında yükseliş gösterdi.
Bu durum, giyim ve ayakkabıda yeni sezon olması dolayısıyla ziyaretçilerin fiyatlara daha temkinli yaklaştığını ve alışveriş yoğunluğunu azalttığını gösteriyor.
Yaz sezonunun indirime girmesiyle birlikte bu kategorilerde halihazırda yükselişte olan ciro endeksinin enflasyonun üzerinde bir artış oluşturabileceğini söylemek mümkün."
TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyatları Haziran'da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17'yi buldu.

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