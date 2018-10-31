FİNANS

ZMO: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatı yüzde 130 arttı 

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın (ZMO) raporunda yer alan verilere göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatı yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  130  artışla 1 milyon 457 bin başa yükseldi.  Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile kırmızı et ithalatına da yılın dokuz aylık bölümünde ödenen döviz miktarı 1.6 milyar dolara (6.6 milyar lira) çıktı.  ZMO raporunda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine göre; Bitkisel Üretim 2.

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın (ZMO) raporunda yer alan verilere göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatı yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artışla 1 milyon 457 bin başa yükseldi.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile kırmızı et ithalatına da yılın dokuz aylık bölümünde ödenen döviz miktarı 1.6 milyar dolara (6.6 milyar lira) çıktı.
ZMO raporunda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Bitkisel Üretim 2. Tahminini Tarım politikamızdaki yetersizliklere hava koşullarındaki olumsuzluklar da eklendiğinde tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim miktarları yüzde 4.2, sebzelerde yüzde 3.0 ve meyvelerde yüzde 17 azaldı.
ZMO açıklmasında, "Önemli ürünler bazında en büyük azalma yüzde 28.5 zeytinde yaşanırken, biberde yüzde 25.9, kayısıda yüzde 23.9, fındıkta yüzde 23.7, kırmızı mercimekte yüzde 20, tütünde yüzde 14.4, buğday ve portakalda yüzde 7.0, şeker pancarında yüzde 5.4, patateste yüzde 5.2, domateste yüzde 4.7, kuru fasulyede yüzde 3.8 ve mısırda yüzde 3.4 oldu" denildi ve şu bilgilere yer verildi:
"Gıda ve yem sanayi başta olmak üzere hammadde olarak yaygın kullanılan ürünler bazında buğday ithalatımız 2017 yılının ilk 9 ayında 3.1 milyon tondan 2018 yılında 4.1 milyon tona yükselerek yüzde 32 daha da arttı.
"Mısır ithalatımız aynı dönemler için 1.4 milyon tondan 2.1 milyon tona yüzde 50, soya 1.8 milyon tondan 2.2 milyon tona yüzde 22, ayçiçeği 544 bin tondan 624 bin tona yüzde 15 arttı.
Tekstil sanayimizin hammaddesini oluşturan pamuk üretimimizin yüzde 6 artmasının da etkisiyle ithalatımız 750 bin tondan 673 bin tona yaklaşık yüzde 10 gerilemiş olmakla birlikte hala çok yüksek düzeylerde seyretmekte.
"Bir önceki yılın aynı ayına göre Haziran 2018de büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız 59.4 milyon baştan yüzde 9 artışla 64.7 milyon başa yükseldi. "TÜİK’in Kırmızı Et Üretim İstatistiklerine göre, 2017 yılının ilk iki çeyreğinde 493 bin ton olan kırmızı et üretimi 2018in aynı döneminde yüzde 5`lik artışla 520 bin tona yükseldi. Dış ticaret verilerine göre 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 2 bin ton olan kırmızı et ithalatı 2018 yılında 23 kat artışla yaklaşık 46 bin tona ulaştı
"Bitkisel ve hayvansal ürünlerin toplamını ifade eden tarım ürünleri dış ticaretinde verdiğimiz açık 2018 yılında artarak devam etmektedir. 2017 yılında 729 milyon dolar olan açık 2018 yılının 9 aylık bölümünde 1.5 milyar dolar olarak gerçekleşti."

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