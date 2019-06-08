Zonguldak cazibe merkezi haline gelecek

FERDİ AKILLI - Zonguldak'ta, Kent Meydanı Projesi ile lavuar alanı da dahil olmak üzere yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda, kentin tarihsel belleği ön planda tutularak yapılacak sosyal donatılarla bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 18 Mayıs'ta Zonguldak'ı ziyareti sırasında Valilik, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait lavuar alanının (kömür yıkama tesisi) da dahil olduğu bölgenin yeniden planlanıp şehrin cazibe merkezi haline getirilmesi için adım atılması kararı alındı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kömür denilince akla Zonguldak'ın geldiğini söyledi.

Bulut, Zonguldak'ın kömür işletmeciliğine dayalı ekonomisi ve kentsel gelişiminde parkların, bahçelerin ve yeşil alanların eksikliğinin, kent merkezinin cazibesini düşürdüğüne işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: