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Zonguldak cazibe merkezi haline gelecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, Kent Meydanı Projesi ile lavuar alanı da dahil olmak üzere yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda, tarihsel bellek ön planda tutularak yapılacak sosyal donatılarla şehrin cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor - TOKİ Başkanı Ömer Bulut: - "Lavuar alanının geçmiş dönemdeki kullanımına atfen proje kapsamında, kömür işletmeciliği özelinde bir şehir müzesi, seyir terası, park alanı ve yürüme yolları inkişaf ettirilerek Zonguldak halkının kullanımına kazandırılması hedefleniyor"

FERDİ AKILLI - Zonguldak'ta, Kent Meydanı Projesi ile lavuar alanı da dahil olmak üzere yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda, kentin tarihsel belleği ön planda tutularak yapılacak sosyal donatılarla bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 18 Mayıs'ta Zonguldak'ı ziyareti sırasında Valilik, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait lavuar alanının (kömür yıkama tesisi) da dahil olduğu bölgenin yeniden planlanıp şehrin cazibe merkezi haline getirilmesi için adım atılması kararı alındı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kömür denilince akla Zonguldak'ın geldiğini söyledi.

Bulut, Zonguldak'ın kömür işletmeciliğine dayalı ekonomisi ve kentsel gelişiminde parkların, bahçelerin ve yeşil alanların eksikliğinin, kent merkezinin cazibesini düşürdüğüne işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkın gündelik kullanımına dönük bu tür fonksiyonların kente ivedilikle kazandırılması azami önem arz etmektedir. Şehrin tam merkezinde yer alan lavuar alanı, atıl durumda kalmış görünümüyle şehre yakışmayan bir durumdaydı. Bakanımızın kente yaptığı teknik seyahat sırasında bu alan da dahil olmak üzere yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda master plan çerçevesinde kentin tarihsel belleğinin önemi vurgulanarak, şehir merkezinin yeniden planlanıp daha tercih edilir olması yönünde adım atılması kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı görüşme neticesinde değeri yaklaşık 150 milyon lira olan TTK'ye ait araziler, ayni ve nakdi trampa yoluyla Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilmiştir."

- "Projelendirme çalışmaları başlatıldı"

TOKİ Başkanı Bulut, hazırlanan master planda simgesel yapısı ve tarihi kimliğiyle ön plana çıkan yaklaşık 34 bin metrekare yüz ölçüme sahip lavuar alanı için kurumları tarafından projelendirme çalışmalarının başlatıldığını aktararak, "Projeyle Avrupa'daki birçok sanayi kenti merkezinin dönüşümler sonrası cazibe merkezi haline geldiği gibi Zonguldak'ta da bu yönde gelişme ve ekonomik çeşitlilik sağlanacağı düşünülüyor. Lavuar alanının geçmiş dönemdeki kullanımına atfen proje kapsamında, kömür işletmeciliği özelinde bir şehir müzesi, seyir terası, park alanı ve yürüme yolları inkişaf ettirilerek Zonguldak halkının kullanımına kazandırılması hedefleniyor." diye konuştu.

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LAVUAR ALANI Ömer Bulut toki Toplu Konut İdaresi zonguldak

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