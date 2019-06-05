Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj istasyonlarını artırıyor

Zorlu Enerji'nin Antalya, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve İzmir’de açtığı 9 yeni elektrikli şarj istasyonu ile Türkiye ağını genişlettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Zorlu Energy Solutions'ın (ZES) Antalya, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve İzmir’de açtığı 9 yeni elektrikli şarj istasyonu ile Türkiye ağını genişlettiği aktarılan açıklamada, "Bu gelişmeyle elektrikli araç sürücüleri; İstanbul, Ankara veya Bursa gibi büyük şehirlerden yola çıkıp kesintisiz bir rotayla Bodrum, Didim, Göcek, Antalya sahillerinde sürüş yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ZES istasyonlarında aynı anda 4 aracın şarj edilebildiği ve araçların 30 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şirketin 56 adet elektrikli şarj istasyonuyla Türkiye’nin batı şehirlerini birbirine bağladığı, açılan yeni şarj istasyonlarıyla birlikte Zorlu Enerji’nin Türkiye’de hizmet verdiği şarj istasyonu sayısının 56'ya, soket sayısının ise 102’ye çıktığı kaydedildi.

ZES’in yeni açtığı şarj istasyonları, Çeşme Marina, Afyon Akrones Otel, Milas Pomelon AVM, Muğla Rüyapark AVM, Didim D-Marin, Bodrum Hilton, Turgutreis D-Marin, Göcek D-Marin ve Antalya Terracity AVM lokasyonlarında bulunuyor.

