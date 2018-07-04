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Zorlu Enerji GECO projesiyle 15 milyon avro destek alacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, jeotermal kaynaklı karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan Jeotermal Gaz Emisyonlarının Kontrolü (GECO) projesi kapsamında 15 milyon avro hibe desteği alacak

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji'nin, jeotermal kaynaklı karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan Jeotermal Gaz Emisyonlarının Kontrolü (GECO) projesi kapsamında 15 milyon avro hibe desteği alacağı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 programı kapsamında Zorlu Enerji'ye GECO projesine katılımı için hibe desteği sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda, Almanya gibi ülkelerden 18 kurum ve kuruluşun yer aldığı projeyle jeotermal kaynaklı karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik uluslararası saha uygulamalarının yapılacağı, yeni ekipman ve teknolojilerin test edileceği belirtildi.

Projeye Türkiye'den katılan tek şirketin Zorlu Enerji olduğuna işaret edilen açıklamada, "20 Ağustos'ta imzalanması planlanan hibe sözleşmesi ile başlayacak proje kapsamında toplamda yaklaşık 15 milyon avroluk bir hibe desteği alınacak ve jeotermal enerjide sürdürülebilir üretim alanında Ar-Ge çalışmaları için kullanılacak. Toplam proje bütçesinin büyük bir kısmı Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından finanse edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, içinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden saygın şirket ve kurumların yer aldığı GECO Projesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Kındap, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Zorlu Enerji'nin Kızıldere sahasındaki jeotermal santralleri ve İtalya, İzlanda ve Almanya'daki diğer santrallerde hep birlikte çalışacağız. Gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmaları sonunda mevcut koşullarda işletmekte olduğumuz ve kuracağımız santrallerimizde, sahalarımızda yer altından gelen ısıyı kullanıp karbondioksit dahil tüm atıkları yer altına geri gönderim (re-enjekte) yoluyla sıfır atıkla enerji üreteceğiz. Elde edeceğimiz sonuçları rapor haline getirip, dünyanın farklı ülkelerindeki diğer jeotermal santral işletmecileri ile paylaşarak bu konuya dünya çapında bir katkı sağlamak istiyoruz."

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