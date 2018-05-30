Zorlu Enerji Grubu'nun, su kaynaklarının verimli kullanımı ve atık suların kontrolünü amaçlayan "ISO 14046 Su Ayak izi Belgesi"ni aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji Grubu'nun, bünyesindeki Zorlu Enerji, Zorlu Jeotermal ve Zorlu Doğal tesislerinde kullanılan su miktarını tanımlayan ve su ayak izini hesaplatarak onaylatan Türkiye'nin ilk enerji şirketi olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, 2011'den bu yana her yıl karbon ayak izini, 2017 yılından bu yana ise su ayak izini kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaştıklarını belirtti.

Ak, ISO 14046 Su Ayak izi Belgesini alarak çevreye ve topluma verdikleri değeri bir kez daha gösterdiklerini vurgulayarak, "Bu belgelendirme ile tüm tesislerimizde su kaynaklarının verimli kullanımı, atık suların azaltılması çalışmalarını sistematik hale getirerek yönetiyoruz. Performansımızı kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmaya başlayacağız. Paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde hayata geçirdiğimiz bu projeyle, suyun verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılması konusunda toplum bilincini de artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

