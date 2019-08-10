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Zorlu Enerji yeni şarj istasyonlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji yeni şarj istasyonlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji'nin şehirlerarası seyahatlerde elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için yeni şarj istasyonlarını hayata geçirmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknoloji markası Zorlu Energy Solutions'ın (ZES) Türkiye'de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

ZES'in şehirlerarası seyahatlerde elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda gerçekleştirilen yeni şarj istasyonlarının açılışlarıyla ZES, İstanbul, Ankara, Bursa veya Eskişehir gibi büyük şehirlerde yaşayan elektrikli araç sürücülerine Ege ve Güney sahillerine kesintisiz sürüş yapma imkanı tanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yeni şarj istasyonlarıyla şirketin Türkiye'de hizmet verdiği şarj noktasının 57'ye, şarj istasyonunun 86'ya, soket sayısının da 130'a ulaştığı kaydedildi.

ZES yüksek hızlı şarj istasyonlarında aynı anda 4 aracın şarj edilebildiği, araçların 30 dakika içinde yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabildiği belirtildi.

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elektrikli araç Elektrikli Şarj İstasyonu ZES Zorlu Energy Solutions Zorlu Enerji

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