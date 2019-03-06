FİNANS

Zorlu Enerji'den kadınlara saati 1 liradan kiralık araç

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara saati 1 liradan elektrikli araç kiralayacak

Zorlu Enerjinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araç kiralama platformu "electrip"in elektrikli ve çevreci araçlarını kadınlara saati 1 liradan kiralama kararı aldığı belirtildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada şirketin, elektrikli araç kiralama platformu electrip ile sadece kadınlara özel bir kampanya başlattığı ifade edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Google Play veya App Store'dan electrip mobil uygulamasını indirerek kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

Kadınların 8-10 Mart tarihlerinde tercih ettikleri rezervasyon saatlerinde elektrikli araçlarını Levent 199 Plaza ya da Zorlu Center'dan teslim alabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle dikkati çeken Zorlu Enerji, elektrikli araç kiralama platformu electrip ile yeni bir deneyime öncülük ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tüm kadınlara elektrikli araç deneyimi ayrıcalığı sunuyor. Dünya Kadınlar Günü ve devam eden hafta sonu boyunca tüm kadınlar electripin elektrikli araç kiralama platformundan saati sadece 1 liraya yararlanma fırsatı bulacak. Üstelik electrip ile Renault ZOE veya BMW i3 kiralayabilecek olan kadınlar, kullanacakları elektrikli otomobilleri ZES şarj istasyonlarından ücretsiz ve hızlı şarj edebilecek ve herhangi bir ek ücret ödemeyecek."

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacakYıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak
Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturduHepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü electrip elektrikli araç elektrikli otomobil Zorlu Enerji

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Çiftçiye 3.7 milyar destek bu ay ödenecek

Çiftçiye 3.7 milyar destek bu ay ödenecek

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu

Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.