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Zorlu Enerji’den Kazakistan’a 50 megavatlık güneş yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji’den Kazakistan’a 50 megavatlık güneş yatırımı

Zorlu Enerji tarafından, Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Türkistan Bölgesi Valiliği ile Kazakistan’da 50 megavatlık güneş enerjisi santrali projesi geliştirilmesi için iyi niyet anlaşması imzalandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kazakistan’ın 2050 yılına yönelik ekonomi hedefleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Ankara'da dün Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kazakh Invest ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye - Kazakistan Yatırım Forumu düzenlendiği belirtildi.

Foruma Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan 1'inci Yardımcısı Askar Mamin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev ve DEİK Türk - Kazak İş Konseyi Başkanı Mert Sarı’nın katıldığı aktarılan açıklamada, forumun Kazakistan’ın başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, hammadde ve doğal kaynak ihracatına dayalı ekonomik yapıdan çıkarılması amacıyla atılan önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Kazakistan Enerji Bakanı Bozumbayev ve Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap tarafından 50 megavatlık güneş enerjisi santrali geliştirilmesi konusunda iyi niyet anlaşması imzaladığı vurgulandı.

Elektrik ile buhar üretimi ve satışı, doğalgaz ticareti ve dağıtımı, güneş panelleri ticareti, enerji santrallerinin projelendirilmesi, uzun süreli işletilmesi, servis bakımının gerçekleştirilmesi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Zorlu Enerji'nin, 6 doğalgaz, 7 hidroelektrik, 4 jeotermal ve 4 rüzgar santralinden oluşan üretim portföyü bulunuyor. Şirket, Türkiye’de toplam 815 megavat, Pakistan ve İsrail’deki yatırımlarıyla birlikte ise toplamda bin 162 megavatlık kurulu güce sahip.

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