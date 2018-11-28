Zorlu Enerji'den kurumsal müşterilerine danışmanlık hizmeti

Zorlu Enerji kurumsal müşterilerine enerji maliyetlerini azaltmaları için danışmanlık hizmeti verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin danışman kadrosu, kurumsal müşterilerine destek olarak enerji maliyetlerini azaltmaları için çalışmalara başladı.

Zorlu Enerji, son kaynak tedarik tarifesine dahil olan tüketicilere sunduğu fiyat teklifleri ve danışmanlık hizmetiyle tüketicilerin maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Yıllık elektrik tüketimi 10 milyon kilovatsaatin üzerinde olan tüketicilerin elektrik bedelleri ekim ayında belirlenen son kaynak tedarik tarifesine göre hesaplanıyor.

