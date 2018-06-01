Zorlu Enerji'ye 330 milyon dolar finansman

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji, elektrik dağıtımı alanındaki yatırım projelerini desteklemek üzere, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Hollanda Kalkınma Bankası'nın (FMO) da aralarında bulunduğu uluslararası finans kuruluşları ve yerel bankalardan, geri ödemesini Türk lirası cinsinden yapacağı toplamda 330 milyon dolar karşılığı finansman desteği sağladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zorlu Enerji geçen yıl şubatta hisselerini devraldığı Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) faaliyetlerinde altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası finansman buldu.

Aralarında EBRD, IFC ve FMO'nun da bulunduğu uluslararası finans kuruluşları ve yerel bankalardan toplamda 330 milyon dolar karşılığı Türk lirasını bulacak proje finansmanı sözleşmeleri imzalandı.

Yüzde 100 Türk lirası olarak sağlanan uzun vadeli finansmanın, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerini içine alan elektrik dağıtım bölgesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen altyapı yenileme yatırım harcamaları için kullanılması planlanıyor.