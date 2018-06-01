FİNANS

Zorlu Enerji'ye 330 milyon dolar finansman

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, elektrik dağıtım alanındaki yatırım projelerini desteklemek üzere uluslararası finans kuruluşları ve yerel bankalardan geri ödemesini Türk lirası olarak yapacağı 330 milyon dolarlık finansman sağladı - Zorlu Enerji Mali İşler Direktörü Elif Yener: - "Dünyanın en itibarlı uluslararası finansman kuruluşlarından Türk lirası karşılığı sağladığımız krediye 110 milyon dolar karşılığı düzeyinde EBRD, 80 milyon dolar karşılığı IFC, 65 milyon dolar karşılığı düzeyinde FMO katkı sunacak" - "Zorlu Enerji olarak geçen yıldan bu yana Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi altyapısının yenilenmesi için gerçekleştirdiğimiz 425 milyon lira düzeyindeki yatırımı 2020'ye kadar toplam 330 milyon dolar seviyesine çıkaracağız"

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji, elektrik dağıtımı alanındaki yatırım projelerini desteklemek üzere, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Hollanda Kalkınma Bankası'nın (FMO) da aralarında bulunduğu uluslararası finans kuruluşları ve yerel bankalardan, geri ödemesini Türk lirası cinsinden yapacağı toplamda 330 milyon dolar karşılığı finansman desteği sağladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zorlu Enerji geçen yıl şubatta hisselerini devraldığı Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) faaliyetlerinde altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası finansman buldu.

Aralarında EBRD, IFC ve FMO'nun da bulunduğu uluslararası finans kuruluşları ve yerel bankalardan toplamda 330 milyon dolar karşılığı Türk lirasını bulacak proje finansmanı sözleşmeleri imzalandı.

Yüzde 100 Türk lirası olarak sağlanan uzun vadeli finansmanın, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerini içine alan elektrik dağıtım bölgesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen altyapı yenileme yatırım harcamaları için kullanılması planlanıyor.

- Uzun vadeli ve Türk lirası karşılığı finansman

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Mali İşler Direktörü Elif Yener, söz konusu finansmanın Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası finans çevrelerinin güveni yansıttığını kaydetti.

Zorlu Enerji olarak şimdiye kadar farklı yenilenebilir enerji projelerinde hayata geçirdikleri uzun vadeli borçlanma ve yeni kaynaklar üzerinden finansman sağlama stratejilerini elektrik dağıtım alanında da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını aktaran Yener, "Dünyanın en itibarlı uluslararası finansman kuruluşlarından Türk lirası karşılığı sağladığımız ve geri ödemesini de Türk lirası olarak gerçekleştireceğimiz krediye 110 milyon dolar karşılığı düzeyinde EBRD, 80 milyon dolar karşılığı IFC, 65 milyon dolar karşılığı düzeyinde FMO katkı sunacak. Kalan tutar ise yerel bankalardan sağlanacak." bilgisini paylaştı.

“Yıllık 30 bin ton karbon salımının önüne geçeceğiz”

EBRD, IFC ve FMO gibi çok uluslu ve kalkınma bankalarının özellikle sürdürülebilir ve ekonomiye katkı sağlayan enerji projelerine kaynak aktardığını belirten Yener, "Zorlu Enerji olarak geçen yıldan bu yana Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi altyapısının yenilenmesi için gerçekleştirdiğimiz 425 milyon lira düzeyindeki yatırımı 2020'ye kadar toplam 330 milyon dolar seviyesine çıkaracağız. Bu yatırımlarla Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerimiz daha güçlü bir elektrik dağıtım altyapısına kavuşacak. Böylece, OEDAŞ sadece vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmayacak, aynı zamanda kayıp ve kaçak oranını da azaltarak sağlanacak verimlilikle yılda 40 bin ton karbon salımının önüne geçecek ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Osmangazi Elektrik uluslararası finansman Zorlu Enerji

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