FİNANS

Zorlu PSM'de öğrenciler için "Son dakika koltuğum" uygulaması

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Tosla ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle öğrencilere 1 liraya etkinliklere katılma olanağı sunuyor.

Zorlu PSM'de öğrenciler için "Son dakika koltuğum" uygulaması

İstanbul, 14 Ekim (DHA) - Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Tosla ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle öğrencilere 1 liraya etkinliklere katılma olanağı sunuyor.
Öğrencilerin sanata katılımını artırmayı hedefleyerek yola çıkan PSM, TOSLA ve TOG iş birliğiyle, etkinliklerindeki “son dakika koltukları”nı, öğrencilere açıyor. Tosla uygulamasını indiren ve kartını alan öğrenciler, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımlarına destek olacak fonuna, Tosla kartları ile sembolik bir destek vererek, bu uygulamaya katılma hakkı kazanacak. İzlemek istedikleri etkinliklerin gerçekleştiği gün öncesinde, PSM fuaye alanında kurulan Tosla masasına başvurarak sürece dahil olabilecek.
Uygulama, Ekim ayından itibaren, duyurulacak etkinliklerde geçerli olacak. Detaylar ise Zorlu PSM sosyal medya hesapları, tosla.com ve Tosla sosyal medya hesaplarından (toslaapp) takip edilebilecek. Proje fonunda toplanacak bağışlar ile Toplum Gönüllüsü gençlerin, çocuklarla gerçekleştirecekleri kültür sanat projeleri desteklenerek çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımları teşvik edilecek.
Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, “Zorlu PSM’nin ziyaretçi profiline baktığımızda yaş ortalamasının oldukça genç olduğunu görüyoruz. Bir yandan, genç sanatseverlerden bize gelen talep ve yorumları uzun bir süredir değerlendiriyoruz. Gençlerimize kültürel hayata erişim imkanları yaratmanın önemli olduğuna inanıyoru. Doğru projeyle, doğru adımı atabilmek için bekledik. Bu yolda düşünürken, bir öğrenci akreditasyon sistemi kurup, gençlerimize katılım haklarını verelim istiyorduk. Tam da bu aşamada, Akbank’ın iştiraki AkÖde’nin Tosla uygulamasıyla yollarımız kesişti. Gençlerimizin ilgisini bekliyoruz ve çok heyecanlıyız.”
Tosla ile ilgili açıklama yapan AkÖde Genel Müdürü Sitare Sezgin, “Tosla ile gençlere sadece finansal bir çözüm sunmuyoruz aynı zamanda onları sosyal bir platformda buluşturup etkileşim halinde olmalarını da sağlıyoruz.” dedi ve “Tosla’yı kullanmak oldukça pratik. İsteyen herkes uygulamayı anında indirip hemen kayıt olabilir, uygulama içerisinden, CarrefourSA ve Teknosa mağazalarından kartını alabilir. Bizi takip eden tüm öğrencilere, etkinliklerden önce yoğunluk yaşamamak için, uygulamaya tanımlı Tosla kartını edinmelerini ve Tosla hesabına para yüklemiş olmalarını öneriyorum.” diye ekledi.
Toplum Gönüllüsü gençlerin tüm Türkiye’de her yıl binlerce gönüllü proje ve etkinlik gerçekleştirdiğine dikkat çeken TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü, “Bu iş birliği ile gençler için birçok kazanıma imkan sağlamış oluyoruz. Gençler İstanbul’un en iyi etkinliklerini izlemekle kalmayacak, bir başka şehirdeki akranlarının çocukları kültür-sanatla tanıştırmasını sağlayacak. Adeta gençlerden gençlere bir köprü kurulmuş olacak.” dedi.

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