Züccaciye sektöründe hedef 4,8 milyar dolar ihracat

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Bu yılın başında 4,5 milyar dolar ihracat hedefi belirlenen züccaciye sektöründe, ihracattaki artışla birlikte hedef 4,8 milyar dolara çıkarıldı. Zücaciyeciler Derneğinden (ZÜCDER) alınan verilere göre, porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan, hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren züccaciye sektörü, 2017'de 4,2 milyar dolar ihracata imza attı. Züccaciye ihracatında ilk sırayı 1 milyar 710 milyon dolarla endüstriyel mutfak aletleri, ikinci sırayı 876 milyon dolarla elektrikli küçük ev aletleri, üçüncü sırayı ise 963 milyon dolarla metalden mamul sofra ve mutfak eşyaları aldı. Türkiye'den 2017'de 59 milyon dolarlık da hediyelik ve süs eşyaları ihracatı gerçekleştirildi. Bu yıl içinse 4,5 milyar dolar ihracat hedefi konuldu. Yıl içerisinde ihracatta yaşanan artış sonucu hedef 4,8 milyara revize edildi. - Hedef 4,8 milyar dolar Zücaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri ihracatın yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını belirtti.

Dış pazar arayışlarının sonuç vermesi sonucu ihracatın arttığını belirten Erdoğan, "Yılın 9 ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 10 artarak 3 milyar 350 milyon dolara çıktı. İthalatımız ise yüzde 15 düşerek 856 milyon dolara geriledi. Bu seneyi iç ve dış ticaret olarak baktığımızda 10 milyar dolar civarında bir hacimle tamamlayacağız. Yine dış ticaret fazlası vereceğiz ve ihracat hedefimiz de 4,8 milyar dolar." diye konuştu. Türkiye'nin dünya züccaciye ihracatında Meksika ve ABD'nin ardından 6'ncı sırada yer aldığını vurgulayan Erdoğan, 2023'de dünyada ilk 4'de yer almak istediklerine dikkati çekti. Dünyanın birçok yerine ihracat gerçekleştirdiklerine değinen Erdoğan, "Çok geniş bir coğrafyaya ihracatımız var. Burada önemli olan belli ülkelerde ihracatımızın daha da yukarılara çıkması. Dünyanın her noktasına göndermenin yanında mevcut pazarlarımızdaki ihracatımızı artırmamız lazım." dedi. İhracatta ilk hedeflerinin Türkiye'nin komşu ülkeleri olduğuna işaret eden Erdoğan, bu kapsamda Rusya pazarını çok önemsediklerini söyledi.