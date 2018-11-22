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Züccaciyeciler Derneği’nden 2018 yılında 4.8 milyar dolarlık ihracat hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) altıncı “Üretici-Marka Buluşmaları”nda, sektörün pazar büyüklüğünün 10 milyar dolara ulaştığı ve 2018 yılında 4.8 milyar dolarlık ihracat hedeflendiği açıklandı.

Züccaciyeciler Derneği’nden 2018 yılında 4.8 milyar dolarlık ihracat hedefi

İstanbul, 22 Kasım (DHA) - Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) altıncı “Üretici-Marka Buluşmaları”nda, sektörün pazar büyüklüğünün 10 milyar dolara ulaştığı ve 2018 yılında 4.8 milyar dolarlık ihracat hedeflendiği açıklandı.
Zirveye, Rusya, Belarus, Kosova, Makedonya gibi 10 ülkenin en büyük toptancı, ithalatçı ve perakende zinciri dahil 110 yerli ve yabancı firma ve alanında sekiz uzman konuşmacı katıldı. Türkiye’nin 2.9 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla, dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinin başında gelen züccaciye sektörü, 2017 yılını 4.2 milyar dolar ihracatla kapattıktan sonra 2018 yılını da 4.8 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. İhracatın her yıl yaklaşık yüzde 15 arttığı züccaciye sektörü, aynı zamanda markalaşmanın en yoğun olduğu ikinci sektör oldu.
ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan zirvenin açış konuşmasında, “Sektörümüzün perakende kısmı, özellikle tüm Türkiye’de açılan AVM’lerin artmasıyla birlikte gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri ve franchise sistemleriyle atağa geçmiştir. Perakende sektörünün büyümesiyle birlikte zincir marketlerin ve mağazaların aldığı pay hızla arttı.
“İlkini 2015 yılının haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ‘Üretici-Marka Buluşmaları’nda, sektörümüzün önemli üretici ve markalarından olan 110 üye firmamız, ayrıca da ülkemizin önemli marka ve zincir market ve mağazaları, iki gün boyunca yüz yüze görüşmeler sağlıyorlar. Bu görüşmeler sonucunda iş hacmi yaklaşık yüzde 30 artarken, son iki yıldır zirvelerin gücünü ihracat rakamlarımızda görmüş olduk. Keza 6.7 milyar dolar üretim hacmine sahip züccaciye sektöründe, ihracatın yüzde 85-90’ı ZÜCDER üyelerinin gerçekleştirdiğini göz önüne bulundurduğumuzda, zirvelerimizin içeriğini biraz daha genişlettik. İhracatta her yıl yakaladığımız yüzde 15’lik büyüme ivmesini, yenilediğimiz zirvelerimizle yüzde 25’lere çıkarmak istiyoruz” dedi.
İsmail Erdoğan’dan sonra konuşma yapan ZÜCDER Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ise “Zirveler sayesinde ithalatçıların, üretici firmaları daha yakından tanıyarak ürün alımlarını yurt içine çeviriyorlar. İthalattan ziyade kendi üreticilerimize öncelik vermemiz gerekiyor” dedi.
TİM CEO’su Bahadır Öztanyel, Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, Perakende Doktoru Selim Taşkın gibi uzman isimlerin konuşmalarından sonra firmalar gün boyunca B2B görüşmeler yaptılar. Prof. Dr. Kerem Alkin, küresel ekonomide 2030’da Türkiye ekonomisinin yerini anlatırken, Perakende Doktoru Şebnem Taluy ise perakende zincirlerinin üreticilerden beklentileri hakkında bilgi verdi. Konuşmalardan sonra firmalar B2B görüşmeler yaptılar. (Fotoğraflı)

Züccaciyeciler Derneği’nden 2018 yılında 4.8 milyar dolarlık ihracat hedefi

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