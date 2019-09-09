Züccaciyeciler ihracata odaklandı

İSTANBUL(AA) - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 12-15 Eylül'de TÜYAP Beylikdüzü'nde düzenlenecek 30. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, bu yılı 5,4 milyar dolar ile kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün 470 üyesiyle en köklü ve en büyük derneği olan ZÜCDER, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi ve her yıl yüzde 15 büyüme performansı sergiliyor.

30. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılan 600 firmanın yüzde 90'ını temsil eden ZÜCDER, fuarda, 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

- "Orta Doğu ülkelerine hedeflendik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, son 10 yılda ihracatını yüzde 85 artırarak dünya genelinde 206 ülkeye ürün satışı başarısına imza atan bir sektöre sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılını 4,7 milyar dolar ihracat ile kapatan sektörümüz, bu yılı ise 5,4 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. İhracat ağırlıklı olan ve her yıl dış ticaret fazlası veren sektörümüz açısından fuarlar büyük önem taşıyor. Geçen yıl fuarda hedefimiz Çin'di. En çok markalaşan sektörümüz, Çin konusunda da atak davranarak oyunu tersine çevirmeye başladı. Son 10 yılda yaptığımız ihracat yüzde 2 bin 200 arttı. Geçtiğimiz yıla göre de ithalatımızda yüzde 10'luk bir azalma söz konusu. İhracatımızın çoğunu endüstriyel mutfaklar ve elektrikli küçük ev aletleri oluşturmaktadır. Pazardaki en büyük avantajımız, ülkemizin bir Avrupa ülkesi olarak değerlendirilip marka değeri yüksek ürünleri daha uygun fiyata sunmamız. Fuardaki temaslar sayesinde bu yıl Çin'e ihracatımız da hız kazandı."