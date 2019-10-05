Züccaciyecilerden Romanya ve Polonya atağı

İSTANBUL (AA) - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) üyesi 16 firma, 7-11 Ekim'de Romanya ve Polonya'daki en büyük perakendecilerle bir araya gelecek. Etkinlik sayesinde ve diğer çalışmalarla bu iki ülkeye yönelik ihracatın 2020'de ikiye katlanarak 400 milyon dolara ulaştırılması hedefleniyor.

ZÜCDER'in açıklamasına göre, 4,7 milyar dolarlık ihracatının neredeyse yarısını Avrupa ülkelerine gerçekleştiren sektör, son çeyrekte pazarlarını derinleştiriyor.

Dernek üyesi 16 firmanın yetkilileri, 7-11 Ekim'de Romanya ve Polonya'daki en büyük perakendecilerle söz konusu ülkelerde bir araya gelecek. İki ülkeye olan ihracatın 2020'de 400 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor. Antalya'da 20-23 Kasım'da düzenlenecek "Üretici Marka Buluşmaları" etkinliğinin de katkısıyla bu ülkelere geçen yıl gerçekleştirilen 200 milyon dolarlık ihracatın iki yılda ikiye katlaması bekleniyor.

ZÜCDER, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi ve her yıl yüzde 15 büyüme performansı sergileyen sektörde, markalaşmaya ve ihracat pazarlarını derinleştirmeye ağırlık veriyor.