"Züccaciyede KDV indirilirse satışlar yüzde 40 artar"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Zücaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan, doğrudan veya dolaylı birçok sektörü etkileyen züccaciyede KDV indirimiyle durgunluğun aşılabileceğini belirterek, "KDV indirimi tüketiciyi de üreticiyi de olumlu etkileyecektir. Düğün sezonunun başladığı bugünlerde KDV indirimi olursa yıllık 10 milyar dolar olan züccaciye satışı yüzde 40 artar." dedi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de hane başına yıllık bin 500 ila 2 bin TL arasında züccaciye harcaması düştüğünü kaydederek, son yıllarda züccaciyede kalitenin arttığını, yeni trendlerin takip edildiğini, tüketicilerin yeniliğe çok açık olduğunu anlattı.

Züccaciye üreticilerinin markalaşıp AVM'lerde yer almasının bu sektöre yönelik tüketici ilgisini artırdığını dile getiren Erdoğan, her yıl 600 bin evliliğin gerçekleştiği ve çeyiz kültürüyle yoğrulmuş Türkiye'de sektörün olumsuz ortamlarda dahi iç piyasada avantajlı durumda olduğunu söyledi.

Erdoğan, pazar büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşan mutfak eşyaları sektörünün yaklaşık 6 milyar dolarlık kısmını perakende ayağının oluşturduğunu ifade ederek, sektörün perakende kısmının, özellikle tüm Türkiye'de açılan AVM'lerin artmasıyla gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri ve franchise sistemleriyle atağa geçtiğini anlattı.