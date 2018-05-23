FİNANS

"Züccaciyede KDV indirilirse satışlar yüzde 40 artar"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

ZÜCDER Başkanı Erdoğan: - "Züccaciye sektörü ciddi istihdam oluşturuyor ve çok sayıda farklı sektörü doğrudan veya dolaylı etkiliyor. Son dönemde züccaciye sektöründe yaşanan durgunluğun yüzde 18'lik KDV'nin 8'e düşürülmesi ile atlatılacağını düşünüyoruz" - "KDV indirimi tüketiciyi de üreticiyi de olumlu etkileyecektir. Düğün sezonunun başladığı bugünlerde KDV indirimi olursa yıllık 10 milyar dolar olan züccaciye satışı yüzde 40 artar"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Zücaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan, doğrudan veya dolaylı birçok sektörü etkileyen züccaciyede KDV indirimiyle durgunluğun aşılabileceğini belirterek, "KDV indirimi tüketiciyi de üreticiyi de olumlu etkileyecektir. Düğün sezonunun başladığı bugünlerde KDV indirimi olursa yıllık 10 milyar dolar olan züccaciye satışı yüzde 40 artar." dedi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de hane başına yıllık bin 500 ila 2 bin TL arasında züccaciye harcaması düştüğünü kaydederek, son yıllarda züccaciyede kalitenin arttığını, yeni trendlerin takip edildiğini, tüketicilerin yeniliğe çok açık olduğunu anlattı.

Züccaciye üreticilerinin markalaşıp AVM'lerde yer almasının bu sektöre yönelik tüketici ilgisini artırdığını dile getiren Erdoğan, her yıl 600 bin evliliğin gerçekleştiği ve çeyiz kültürüyle yoğrulmuş Türkiye'de sektörün olumsuz ortamlarda dahi iç piyasada avantajlı durumda olduğunu söyledi.

Erdoğan, pazar büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşan mutfak eşyaları sektörünün yaklaşık 6 milyar dolarlık kısmını perakende ayağının oluşturduğunu ifade ederek, sektörün perakende kısmının, özellikle tüm Türkiye'de açılan AVM'lerin artmasıyla gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri ve franchise sistemleriyle atağa geçtiğini anlattı.

Züccaciye sektörünün markalaşma konusunda tekstilden sonra ikinci sırada geldiğini aktaran Erdoğan, şu anda sektörde yaklaşık 100 tane züccaciye markası bulunduğunu, bu markaların AVM'lerde 1000'den fazla mağazasının bulunduğunu bildirdi.

Erdoğan, cam, porselen, seramik, metal, plastik, ahşap sofra ve mutfak eşyalarının genel olarak adlandırıldığı "züccaciye" sektörünün ciddi istihdam oluşturduğunu ve çok sayıda farklı sektörü doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini kaydederek, "Bu sektördeki satış artışları genel ekonomiyi de olumlu etkiliyor. Son dönemde züccaciye sektöründe yaşanan durgunluğun yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi ile atlatılacağını düşünüyoruz. Bu yüzde KDV indirimi talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

KDV indirimini yıllardır talep ettiklerini dile getiren Erdoğan, bu ürünlerin lüks tüketim gibi değerlendirilip yüksek oranlı KDV'ye tabi tutulduğunu bildirdi.

\

- "Üretici de tüketici de kazanır"

Erdoğan, züccaciye sektörünün yıllık 7 milyar dolara yakın bir üretim hacmine ve 10 milyar doların üzerinde pazar büyüklüğüne sahip olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 4,2 milyar dolarlık ihracatla 2,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Ülkemizin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinin başında gelmektedir. Dünya ihracat liginde 6. sırada yer alıyoruz. Ancak hedefimiz 4'üncülüğe yükselmek. Züccaciye sektöründe KDV'nin düşürülmesiyle kayıt dışı ekonomi azalır. Kayıt dışı ekonomi azalacağı için vergi gelirleri artar. Yatırımlar da artar. Ayrıca ekonomi canlanır. KDV indirimi tüketiciyi de üreticiyi de olumlu etkileyecektir. Düğün sezonunun başladığı bugünlerde KDV indirimi olursa yıllık 10 milyar dolar olan züccaciye satışı yüzde 40 artar."

Erdoğan, KDV indiriminin motivasyon kaynağı olacağını ülkenin izin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasında bu indirimin motivasyon kaynağı olacağını vurguladı.

\

- "Küçük ev aletlerinde ÖTV sıfırlansın"

Erdoğan, geçen yıl beyaz eşya ile birlikte elektrikli küçük ev aletlerinde yüzde 6,7 olan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 8 ay boyunca sıfırlandığını anımsatarak, bu süreçte satışların yüzde 30 arttığını hatırlattı.

Küçük elektrikli ev aletlerindeki ÖTV’nin sıfırlanması uygulamasının belirli bir süre ile sınırlanmaması ve süresiz olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, ayrıca burada da KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi gerektiğini aktardı.

Erdoğan, yılda 600 bin çiftin evlendiğini anımsatarak, ramazan ayının girmesiyle de düğünlerin haziran sonrasına bırakıldığını söyledi.

Bu sayede çiftlerin alışverişlerini daha uyguna yapabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Hem evlenecek çiftler hem de ihtiyacı olanlar daha rahat alışveriş yapacaklardır ve satışlar ciddi şekilde artacaktır. Hem züccaciyede hem de küçük ev aletlerinde satışlar yüzde 40 artarsa istihdam da üretim de yatırım da artar. Talebimiz bir an önce KDV'nin düşürülmesi ve ÖTV'nin sıfırlanması." ifadelerini kullandı.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyorBoykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor
Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 olduTüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ZÜCDER

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KAYMOS yerli otomobilin koltuk üretimine talip

KAYMOS yerli otomobilin koltuk üretimine talip

Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu (1)

Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu (1)

Deniz üzerindeki havalimanı 2 ilin nüfusunu katladı

Deniz üzerindeki havalimanı 2 ilin nüfusunu katladı

SÖYLEŞİ - Altınsaç: Bu iş Merkez Bankası’nı aştı, ekonomi yönetiminden açıklama yapılması gerekiyor

SÖYLEŞİ - Altınsaç: Bu iş Merkez Bankası’nı aştı, ekonomi yönetiminden açıklama yapılması gerekiyor

Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor

Boykot bitti ama Manisalı tatlıcılar fıstık almıyor

Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 oldu

Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.