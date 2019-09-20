FİNANS

Zuchex 2019 yılında ziyaretçi sayısını yüzde 10 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

30. yılını kutlayan ev ve mutfak eşyaları fuarı Zuchex 2019, toplam ziyaretçi sayısını yüzde 10 artırırken, ziyaretçilerin yüzde 20’sini ise yurt dışı satın almacılar oluşturdu

İSTANBUL(AA) - 108 ülkeden 32 bin 734 ticari satın almacı, pazar lideri marka ve üreticilerden en son ürünleri sipariş etmek, sektörle bağlantı kurmak ve trendleri takip ederek ilham almak için Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı (Zuchex) ziyaret etti.

Zuchex'den yapılan açıklamaya göre, 100 bin metrekarelik fuar alanında, Türkiye'den 425, yurt dışından 149 katılımcı ile önceki yıla göre katılımcı sayısında yüzde 28'lik artış gösteren Zuchex, sektörün inovatif ürünlerini ve 2020 yılı trendlerini bir arada sundu. 108 ülkeden 32 bin 734 profesyonel satın almacı tarafından ziyaret edilen Zuchex, bu yıl yüzde 24'lük artışla toplam 5 bin 119 yurt dışı satın almacıyı ağırladı. Yurt dışı satın almacıların oranı ise yüzde 20 oldu.

Pek çok katılımcı, fuar hedeflerine etkinliğin üçüncü günü itibariyle ulaştığını ve önceki senelere kıyasla daha fazla yeni temas kurduklarını bildirdi. Bu durum aynı zamanda fuarın yeni ziyaretçi sayısına da yaklaşık yüzde 10 artış olarak yansıdı.

Türkiye'den sonra Zuchex 2019’u en çok ziyaret eden ilk on ülke İran, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin, Libya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan olurken, ziyaretçi memnuniyet oranı yüzde 96 ile yüksek seviyelere çıktı.

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