FİNANS

Zuckerberg özür diledi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 22:03 | Son Güncelleme

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg: - "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim" - "2016'da Rusya'nın müdahalelerini belirlemekte çok yavaştık. O zamana kadar daha çok siber saldırılara odaklanmıştık. Eş güdümlü biçimde hatalı bilgi yayılması konusunda hazırlıklı değildik. Facebook'ta bu gibi saldırıların yapılmasını ciddi yatırımlarla zorlaştırıyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." dedi.

Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Facebook'un insanların iletişim halinde kalmalarını sağlayan yeni imkanlar yarattığını anlatan Zuckerberg, "Son yıllarda bu imkanların insanlara zarar vermemesi için yeterince çaba harcamadık." diye konuştu.

Zuckerberg, yalan haberler, seçimlere etkiler ve uygulama geliştiricilerin topladıkları verilerin hatalı kullanımları hakkında hatalı davrandıklarını belirterek, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." ifadesini kullandı.

Gerekli değişiklikleri yapmanın zaman alacağını ancak bunda kararlı olduğunu vurgulayan Zuckerberg, önemli yatırımlar yaparak güvenlik tedbirlerini artıracaklarını, insanların veri güvenliklerinin kar etmekten daha önemli olduğunu söyledi.

Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı benzeri bir olay yaşanmaması için daha dikkatli davrandıklarına işaret ederek, uygulamaların kişisel verilere erişimlerini sınırlandıracaklarını, kullanılmayan uygulamaların verilere erişimlerini keseceklerini, bireylerin de buna engel olmak için daha fazla imkana kavuşacaklarını anlattı.

Facebook'ta geniş verileri olan bütün uygulamaları incelediklerini söyleyen Zuckerberg, endişe duyulan uygulamaları denetlediklerini ve yasakladıklarını söyledi.

AB çapında 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) daha katı kurallar getirdiğini belirten Zuckerberg, Facebook'un bu standartları bütün dünyada uygulamaya sokacağını, bunun kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sağlayacağını vurguladı.

Zuckerberg, önümüzdeki 18 ayda Avrupa, ABD, Brezilya ve Hindistan gibi pek çok yerde küresel anlamda önemli seçimler yapılacağını hatırlatarak, "2016'da Rusya'nın müdahalelerini belirlemekte çok yavaştık. O zamana kadar daha çok siber saldırılara odaklanmıştık. Eş güdümlü biçimde hatalı bilgi yayılması konusunda hazırlıklı değildik. Facebook'ta bu gibi saldırıların yapılmasını ciddi yatırımlarla zorlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da 400 milyon civarında kullanıcıları olduğunu anlatan Zuckerberg, 2018 sonunda Avrupa'daki 12 şehirde toplam çalışan sayısının 7 binden 10 bine çıkartacaklarını dile getirdi.

Zuckerberg, Facebook'taki nefret söylemi gibi çeşitli uygunsuz içeriklere hızla müdahale ettiklerini belirterek, terör örgütlerinin içeriklerinin yüzde 99'unun da yapay zeka sistemleri tarafından derhal kaldırıldığını anlattı.

Yalan haberlerin tüm kullanıcıları rahatsız eden bir konu olduğunu dile getiren Zuckerberg, Facebook'un bununla mücadele için sadece 2018'in ilk çeyreğinde 580 milyon sahte hesabı kaldırdığını anlattı.

Zuckerberg, Facebook'un rekabetçi bir alanda faaliyet gösterdiğini belirterek, "Her gün yeni rakipler geliyor. Hizmetlerimizi devamlı geliştirmemiz gerekiyor. Bence bu rekabetçi bir ortam." diye konuştu.

Geçen haftalarda, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar krize yol açmıştı.

Krizin ardından AP, Facebook'un, veri sızıntısı skandalı sonrası özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması konularında Avrupa'daki vatandaşlara hesap vermesi çağrısında bulunmuştu.

Zuckerberg, nisan ayında da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ifade vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu (AP) facebook Mark Zuckerberg

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