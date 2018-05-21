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1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 10:34 | Son Güncelleme

Vergi, prim gibi borçlara yapılandırma başvuruları başladı. Yapılandırma ile gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak.

Peşin ödemede Yİ-ÜFE’nin de yüzde 90’ı silinecek. Bin 886 liralık gecikme faizi yerine 50 lira Yİ-ÜFE ödenecek.

Vatandaşa müjde!

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Torba yasa yürürlüğe girdi, borçları yapılandırma süreci başladı. 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için Temmuz sonuna kadar başvuranlar, yapılandırma yapabilecek.
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Yapılandırmada ana paraya dokunulmayacak ancak borçların gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak.
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İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.
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Tutarın tamamı ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenirse de Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
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Taksit seçildiği taktirde ise, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek. 18 aya kadar taksit imkanı olacak. Taksitler 2'şer aylık dönemler halinde ödenecek. Yapılandırma imkanı, toplam borç tutarında önemli bir indirim sağlayacak.
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Örneğin; 26 Ekim 2016 vadeli 7 bin 200 liralık KDV'nin süresinde ödenmediğini varsayalım. Bu kanunun yayımı tarihine kadar bin 885 lira gecikme zammı ortaya çıkıyor, toplam borç tutarı 9 bin 85 liraya ulaşıyor.
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Yapılandırma için başvuruda bulunulması halinde, bin 885 liralık gecikme faizinden vazgeçilecek, Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu da 506,57 lira tutuyor. Eğer peşin ödeme seçilirse bu tutarın da yüzde 90'ı silinecek.
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Böylece Yİ-ÜFE tutarı 50,65 liraya inecek. Yani bin 885 lira faiz yerine 50.65 lira Yİ-ÜFE ödenerek borçtan kurtulunabilecek. 9 bin 85 lira yerine 7 bin 250 lira 65 kuruş ödemeyle borç kapatılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
faiz tüfe ÜFE

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