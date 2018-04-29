2 bin yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş

Hükümetin başlattığı istihdam seferberliği sağlık sektöründe de etkisini gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında geçtiğimiz hafta imzalanan protokol kapsamında Eylül 2018'e kadar 2 bin yardımcı eczacının istihdam edilmesine karar verildi.

6 / 7 YARDIMCI ECZACILIK NEDİR?

2018 yılından itibaren eczacılık fakültesinden mezun olacaklara 1 yıl süreyle yardımcı eczacılık yapma şartı getiren kanuna göre yardımcı eczacı "2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı" şeklinde tanımlanıyor.