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2 bin yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.04.2018 10:20 | Son Güncelleme

Çalışma Bakanlığı ile TEB arasında imzalanan protokolle asgari ücretin 1.5 katı maaşla 2 bin yardımcı eczacının istihdam edilmesine karar verildi.

Düzenlemenin mesleki gelişime katkı sağlaması ve istihdamı teşvik etmesi bekleniyor.

İki bin kişi alınacak

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Hükümetin başlattığı istihdam seferberliği sağlık sektöründe de etkisini gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında geçtiğimiz hafta imzalanan protokol kapsamında Eylül 2018'e kadar 2 bin yardımcı eczacının istihdam edilmesine karar verildi.
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Sabah'ta yer alan özel haberde, kanunla belirtilen düzenlemeye göre yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
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HİZMETTE KALİTE ARTAR

HİZMETTE KALİTE ARTAR
Yardımcı eczacıların alacağı maaşın kanunla belirlendiğini belirten TEB Başkanı Erdoğan Çolak, düzenlemenin mesleki gelişime katkı sağlayacağını, istihdamı teşvik edeceğini vurguladı.
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Çolak, "Uygulama eczacılık kalitesini artırır, halk sağlığını korur, vatandaşın daha iyi hizmet alması konusunda yardımcı olur" diye konuştu.
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Yardımcı eczacılara teklif edilebilecek minimum ücret, asgari ücretin bir buçuk katı olan 2.405 TL'ye tekabül ediyor.
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YARDIMCI ECZACILIK NEDİR?

YARDIMCI ECZACILIK NEDİR?
2018 yılından itibaren eczacılık fakültesinden mezun olacaklara 1 yıl süreyle yardımcı eczacılık yapma şartı getiren kanuna göre yardımcı eczacı "2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı" şeklinde tanımlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
eczacı asgari ücret istihdam

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