2018'in en çok satan otomobilleri

İşte 2018 yılının ilk altı ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

1 / 55 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 azalarak 353.348 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı altı aylık dönemde ise 401.158 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2 / 55 Otomobil satışları, 2018 yılı Haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,82 oranında azalarak 275.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 305.924 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,64 azalarak 77.478 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 95.234 adet satış gerçekleşmişti.

3 / 55 LAMBORGHINI - 2 adet Huracan satıldı

4 / 55 BENTLEY - 5 adet 3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

5 / 55 ASTON MARTIN - 6 adet 3 adet Rapide S modeli satıldı

6 / 55 FERRARI - 9 adet 5 adet 488 Spider satıldı

7 / 55 INFINITI - 16 adet satıldı En çok satan modeli Q30: 15 adet

8 / 55 SMART - 16 adet 9 adet Smart Fortwo satıldı

9 / 55 MASERATI - 27 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 21 adet

10 / 55 LEXUS - 31 adet satıldı En çok satan modeli CT: 13 adet

11 / 55 JAGUAR - 94 adet satıldı En çok satan modeli F Pace: 57 adet

12 / 55 ALFA ROMEO - 99 Adet Giulietta 81 adetle markanın en çok satan modeli.

13 / 55 DS - 119 adet En çok satan modeli DS 4: 88 adet

14 / 55 SSANGYONG - 185 adet En çok satan modeli Tivoli: 92 adet

15 / 55 PORSCHE - 314 adet En çok satan modeli Macan: 194 adet

16 / 55 KARSAN - 421 adet En çok satan modeli JEST: 396 adet

17 / 55 MAZDA - 576 adet En çok satan modeli Mazda CX 3: 288 adet

18 / 55 MINI - 586 adet En çok satan modeli Countyrman: 141 adet

19 / 55 LAND ROVER - 725 adet En çok satan modeli Range Rover Sport: 234 adet

20 / 55 SUBARU - 770 adet En çok satan modeli XV: 384 adet

21 / 55 IVECO - 817 adet Daily modeli

22 / 55 JEEP - 1170 adet En çok satan modeli Renegate: 901 adet

23 / 55 SUZUKI - 1275 adet En çok satan modeli Vitara: 1034 adet

24 / 55 ISUZU - 1285 adet En çok satan modeli D-Max: 844 adet

25 / 55 MITSUBISHI - 2190 adet En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 109 adet, En çok satan hafif ticari modeli L200: 1818 adet

26 / 55 VOLVO - 2853 adet En çok satan modeli S60: 1154 adet

27 / 55 KIA - 4566 adet En çok satan otomobil modeli Cerato: 1613 adet, En çok satan hafif ticari modeli K2500: 1153 adet

28 / 55 SEAT - 6006 adet En çok satan modeli Leon : 3404 adet

29 / 55 CITROEN - 7366 En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 3456 adet, En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 2392 adet

30 / 55 AUDI - 7521 adet En çok satan modeli Audi A3 Sedan: 1945 adet

31 / 55 BMW - 7781 adet En çok satan modeli 5 Serisi: 2160 adet

32 / 55 NISSAN - 12179 adet En çok satan otomobil modeli Qashqai: 7669 adet, En çok satan hafif ticari modeli Navara: 821 adet

33 / 55 SKODA - 12200 adet En çok satan modeli Octavia: 4460 adet

34 / 55 OPEL - 12297 adet En çok satan modeli Astra Sedan: 5474 adet

35 / 55 HONDA - 14059 adet En çok satan modeli Civic: 11062 adet

36 / 55 MERCEDES-BENZ - 14332 adet En çok satan otomobil modeli C Serisi: 4480 adet, En çok satan hafif ticari modeli Vito: 2840 adet

37 / 55 PEUGEOT - 16216 adet En çok satan otomobil modeli 301: 7159 adet, En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 1115 adet

38 / 55 DACIA - 16330 adet En çok satan otomobil modeli Duster: 6937 adet En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 1247 adet

39 / 55 TOYOTA - 16860 adet En çok satan otomobil modeli Corolla: 10820 adet En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 1971 adet

40 / 55 HYUNDAI - 22169 adet En çok satan otomobil modeli i20: 7985 adet En çok satan hafif ticari modeli H-100: 777 adet

41 / 55 FORD - 38.581 adet En çok satan otomobil modeli Focus: 7242 adet En çok satan hafif ticari modeli Courier: 9630 adet

42 / 55 VOLKSWAGEN - 39.096 En çok satan otomobil modeli Passat: 11337 adet En çok satan hafif ticari modeli Caddy: 4186 adet

43 / 55 FIAT - 39.194 adet En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 16898 adet En çok satan hafif ticari modeli Fiorino Combi: 7180 adet

44 / 55 RENAULT TOPLAM 52 BİN 084 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 52 bin 084 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan otomobil modeli Megane: 18406 adet En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 2871 adet

45 / 55 İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) RENAULT: 52.084 (46.891 + 5.193) FIAT: 39.194 (22.087 + 17.107) VOLKSWAGEN: 39.096 (28.963 + 10.133)

46 / 55 EN ÇOK SATAN MODELLER Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar: 1 - RENAULT MEGANE SEDAN - 18 bin 406 adet 2 - FIAT EGEA SEDAN- 16 bin 898 adet 3 - RENAULT CLİO - 14 bin 856 adet

47 / 55 EN ÇOK SATAN TİCARİLER En çok satan hafif ticari modeller... 1 - FORD COURİER - 9630 adet 3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 7180 adet 2 - FORD Transit Kamyonet - 5266 adet

48 / 55 2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 51.037 adet oldu. 83.658 adet olan 2017 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 38,99 oranında azaldı.

49 / 55 2018 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,69 azaldı ve 41.225 adet oldu. Geçen sene 66.164 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 43,91 azaldı ve 9.812 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.494 adet satış yaşanmıştı.

50 / 55 EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 2018 yılı Haziran sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 96,07 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 265.035 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,86 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,27 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

51 / 55 2017 yılı Haziran sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 9,9 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 13,7 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 27,8 azalış görüldü. 2018 yılı Haziran sonu itibariyle 85kW altı 72 adet ve 121kW üstü 26 adet, toplam 98 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

52 / 55 2018 yılı Haziran ayı sonunda 1600cc altı 304 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1.642 adet, 1801cc-2000cc aralığında 17 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 146 adet ve 2500cc üstü 4 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Haziran sonunda toplam 2.113 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

53 / 55 DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 11,25 AZALDI 2018 yılı Haziran ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,25 oranında azaldı. 2018 yılı Haziran sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 60,55’e (167.031 adet) geriledi.

54 / 55 OTOMATİK VİTES ORANI ARTTI 2018 yılı Haziran ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 0,23 oranında arttı. 2018 yılı Haziran sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 58,81’den yüzde 65,37’ye (180.329 adet) yükseldi.