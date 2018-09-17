2018'in en güçlü ekonomileri açıklandı!

192 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 100'den fazla ülkeyi geride bıraktı, zirveye çok yakın. İşte o liste...
192 ülke içinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?
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Ülke Adı: Amerika Birleşik Devletleri
GDP Nominal (Milyar Dolar) :20,412.870 Sırası: 1
2 / 18
Ülke Adı: Çin
GDP Nominal (Milyar Dolar) :14,092.514 Sırası: 2
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Ülke Adı: Japonya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :5,167.051 Sırası: 3
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Ülke Adı: Almanya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :4,211.635 Sırası: 4
5 / 18
Ülke Adı: İngiltere
GDP Nominal (Milyar Dolar) :2,936.286 Sırası: 5
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Ülke Adı: Fransa
GDP Nominal (Milyar Dolar) :2,925.096 Sırası: 6
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Ülke Adı: Hindistan
GDP Nominal (Milyar Dolar) :2,848.231 Sırası: 7
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Ülke Adı: İtalya
DP Nominal (Milyar Dolar) :2,181.970 Sırası: 8
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Ülke Adı: Brezilya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :2,138.918 Sırası: 9
10 / 18
Ülke Adı: Kanada
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,798.512 Sırası: 10
11 / 18
Ülke Adı: Rusya
GDP Nominal (Milyar Dolar) : 1,719.900 Sırası: 10
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Ülke Adı: Kore
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,693.246 Sırası: 11
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Ülke Adı: İspanya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,506.439 Sırası: 12
14 / 18
Ülke Adı: Avustralya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,500.256 Sırası: 13
15 / 18
Ülke Adı: Meksika
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,212.831 Sırası: 14
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Ülke Adı: Endonezya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,074.966 Sırası: 15
17 / 18
Ülke Adı: Hollanda
Ülke Adı: Hollanda
18 / 18
Ülke Adı: Türkiye
GDP Nominal (Milyar Dolar) :909.885 Sırası: 17
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