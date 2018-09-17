FİNANS

2018'in en güçlü ekonomileri açıklandı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Dünyanın en güçlü ekonomileri 2018 verileri açıklandı. Statistics Times tarafından açıklanan veriler GDP Nominal üzerinden değerlendirildi.

192 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 100'den fazla ülkeyi geride bıraktı, zirveye çok yakın. İşte o liste...

192 ülke içinde bakın Türkiye kaçıncı sırada?

1 / 18

Ülke Adı: Amerika Birleşik Devletleri

Ülke Adı: Amerika Birleşik Devletleri
GDP Nominal (Milyar Dolar) :20,412.870 Sırası: 1
2 / 18

Ülke Adı: Çin

Ülke Adı: Çin
GDP Nominal (Milyar Dolar) :14,092.514 Sırası: 2
3 / 18

Ülke Adı: Japonya

Ülke Adı: Japonya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :5,167.051 Sırası: 3
4 / 18

Ülke Adı: Almanya

Ülke Adı: Almanya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :4,211.635 Sırası: 4
5 / 18

Ülke Adı: İngiltere

Ülke Adı: İngiltere
GDP Nominal (Milyar Dolar) :2,936.286 Sırası: 5
6 / 18

Ülke Adı: Fransa

Ülke Adı: Fransa
GDP Nominal (Milyar Dolar) :2,925.096 Sırası: 6
7 / 18

Ülke Adı: Hindistan

Ülke Adı: Hindistan
GDP Nominal (Milyar Dolar) :2,848.231 Sırası: 7
8 / 18

Ülke Adı: İtalya

Ülke Adı: İtalya
DP Nominal (Milyar Dolar) :2,181.970 Sırası: 8
9 / 18

Ülke Adı: Brezilya

Ülke Adı: Brezilya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :2,138.918 Sırası: 9
10 / 18

Ülke Adı: Kanada

Ülke Adı: Kanada
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,798.512 Sırası: 10
11 / 18

Ülke Adı: Rusya

Ülke Adı: Rusya
GDP Nominal (Milyar Dolar) : 1,719.900 Sırası: 10
12 / 18

Ülke Adı: Kore

Ülke Adı: Kore
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,693.246 Sırası: 11
13 / 18

Ülke Adı: İspanya

Ülke Adı: İspanya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,506.439 Sırası: 12
14 / 18

Ülke Adı: Avustralya

Ülke Adı: Avustralya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,500.256 Sırası: 13
15 / 18

Ülke Adı: Meksika

Ülke Adı: Meksika
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,212.831 Sırası: 14
16 / 18

Ülke Adı: Endonezya

Ülke Adı: Endonezya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :1,074.966 Sırası: 15
17 / 18

Ülke Adı: Hollanda

Ülke Adı: Hollanda
Ülke Adı: Hollanda
18 / 18

Ülke Adı: Türkiye

Ülke Adı: Türkiye
GDP Nominal (Milyar Dolar) :909.885 Sırası: 17
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