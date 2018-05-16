2018 yılında Türkiye’de en az yakıt tüketen araçların listesi

Türkiye'de en az yakıt tüketen araç listesine bakıldığın en çok satılan araçlar listesindeki araçların bulunduğu dikkatlerden kaçmıyor.
Bu araçlar yakıtı kokluyor
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9. BMW 116d
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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8. Renault Megane 1.5 ENERGY dCi (90 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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7. Cooper D 1.5 Steptronic (116 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.7 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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6. Peugeot yeni 308 1.6 HDi (92 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.6lt/100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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5. Dacia Logan MCV 1.5 dCi Start&Stop (90 hp
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.5 lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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4. Nissan Pulsar 1.5 dCi (110 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.6lt/100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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3. Citroen yeni C3 1.6 BlueHDI (75 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.6 lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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2. Dacia yeni Sandero 1.5 Dci Start&Stop (90 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.5 lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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1. Peugeot 208 1.6 BlueHDi STOP&START Otomatik (100 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.1lt/100 ile kilometre başına 16 kuruş harcıyor.
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