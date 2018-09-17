5 ton sipariş geldi! Üretime yetişemiyorlar

Bu yıl 1,5 ton üretimi yapılan Anzer balı için yurt içi ve yurt dışından 5 tona yakın sipariş alındı.

Kilosu 940 liraya satılıyor

1 / 5 Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, balın satışına başladıklarını belirterek yurt içi ve dışından yoğun sipariş aldıklarını söyledi

2 / 5 Civelek, "Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyükleri balımızı talep etmektedir. Ballarımız valilik kanalıyla devlet büyüklerimize ulaştırılıyor.

3 / 5 Yurt dışından Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinden Anzer balına yoğun ilgi var. Avrupa'nın birçok ülkesine de ballarımızı gönderiyoruz. Bu hafta içerisinde Almanya'ya bir kargo gönderdik" dedi.

4 / 5 'ÜRETİLEN BAL TALEBİ KARŞILAMAYACAK' Anzer balına yurt içinden birçok talebin geldiğini söyleyen Civelek, "Anzer balı için bu yıl yeterli geleceğini düşünmüyorum. Ürtilen miktar talebi karşılayamayacak. Anzer balına ülkemizin her köşesinden birçok talep geliyor. Üretilen balın Türkiye'nin beklentisini karşılayacağını düşünüyorum. Mevcut bal miktarımızla bu talebi karşılayamıyoruz" diye konuştu.