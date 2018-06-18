Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Ramazan Bayramı süresince 121 bin 913 kişi İmar Barışı düzenlemesinden yararlanmak için başvurdu. Peki, imar barışı başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

İmar barışı başvuruları nasıl yapılır?

1 / 7 Bakanlıktan alınan bilgiye göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurular devam ediyor.

2 / 7 Bu kapsamda düzenlemeye 10 günde 461 bin 737 konut sahibi, 31 bin 132 de iş yeri sahibi başvurdu. Böylece İmar Barışı düzenlemesiyle Yapı Kayıt Belgesi için müracaat eden vatandaşların sayısı 492 bin 869'a ulaştı.

3 / 7 Müraacatlar Ramazan Bayramı'nda da hız kesmeden devam etti. 3 günlük bayram süresince 121 bin 913 kişi İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulundu.

4 / 7 PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

5 / 7 Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

6 / 7 Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.