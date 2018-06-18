FİNANS

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesi için 10 günde 492 bin 869 başvuru yapıldı

Ramazan Bayramı süresince 121 bin 913 kişi İmar Barışı düzenlemesinden yararlanmak için başvurdu. Peki, imar barışı başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

İmar barışı başvuruları nasıl yapılır?

1 / 7

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurular devam ediyor.
2 / 7

Bu kapsamda düzenlemeye 10 günde 461 bin 737 konut sahibi, 31 bin 132 de iş yeri sahibi başvurdu. Böylece İmar Barışı düzenlemesiyle Yapı Kayıt Belgesi için müracaat eden vatandaşların sayısı 492 bin 869'a ulaştı.
3 / 7

Müraacatlar Ramazan Bayramı'nda da hız kesmeden devam etti. 3 günlük bayram süresince 121 bin 913 kişi İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulundu.
4 / 7

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.
5 / 7

Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.
6 / 7

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.
7 / 7

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İmar barışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi havadan görüntülendi

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi havadan görüntülendi

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Uzmanlardan yola çıkacaklara çok önemli uyarı

Uzmanlardan yola çıkacaklara çok önemli uyarı

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Hurda araç teşviki resmen yürürlükte

Hurda araç teşviki resmen yürürlükte

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.