FİNANS

Almanya'dan gördü hayran kalıp Zonguldak'a geldi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Arkadaşının otomobilindeki işçiliği beğenen Alman Berthold Wisseling, 1976 model Mercedes marka otomobilini boyatmak için Zonguldak'ın Devrek ilçesine geldi

Wisseling: "Ustanın işçiliğine güvendim, durumu yakınlarıma anlattım, farklı tepkiler aldım. Kafama koyduğum bir şeyi yaparım. Buraya geldim ve burada iyi karşılandım" dedi.

Aracını Türkiye'de boyatmak için binlerce kilometre yaptı

1 / 12

Arkadaşı İsmail Kaluk'un, kısa bir süre önce ziyaret ettiği memleketi Zonguldak Devrek'te boyattığı aracı gören Wisseling, otomobilin rengine, boyamadaki işçiliğe hayran kaldı ve aracını Türkiye'de boyatmaya karar verdi.
2 / 12

Kaporta boyama ustası Kenan Karadeli ile iletişime geçen Wisseling, birkaç günlük yolculuğun ardından aracını Karadeli'ye emanet etti. Yaklaşık dört hafta süren çalışmalarda çok sevdiği otomobilinin yanından bir an olsun ayrılmayan Wisseling, binlerce kilometre yol katederek geldiği Türkiye'de, yeni dostlar edinmenin yanı sıra aracını istediği şekilde yeniletmenin mutluluğunu yaşadı.
3 / 12

İki çocuk babası 63 yaşındaki Wisseling, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını Türkiye'de boyatmak istediğini söylediğinde Kaluk'un inanamadığını belirterek, "Ustanın işçiliğine güvendim, durumu yakınlarıma anlattım, farklı tepkiler aldım. Kafama koyduğum bir şeyi yaparım. En iyi arkadaşım, benim macerayı seven bir insan olduğumu biliyor. Bana, 'Sen bunu yaparsın' dedi. Buraya geldim ve burada iyi karşılandım. Buradaki insanların bize göstermiş olduğu hizmet ve yardımlaşma daha fazla." diye konuştu.
4 / 12

Wisseling, otomobilinin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Benzer bir otomobili öğrencilik yıllarımda da kullandım. Bu araç beni gençliğime götürüyor." dedi.
5 / 12

Birçok ülke gezdiğini anlatan Wisseling, bu süreçte ilçeyi gezme şansı da bulduğunu ve Türkiye'deki misafirperverlikten çok hoşnut kaldığını vurguladı.
6 / 12

- Usta Karadeli: "Bizi tercih etmesi onur verici" Boya ustası Kenan Karadeli de kendilerinin daimi müşterisi olan Kaluk'un, otomobili revize edildikten sonra Almanya'ya döndüğünü anlattı.
7 / 12

Almanya'dan kendisini aradıklarını aktaran Karadeli, "Daha sonra 'böyle bir arabamız var, yapar mısın' şeklinde dönüş oldu. Biz de onur duyduk, kabul ettik. Kendisini müşteri olarak değil, misafir olarak çağırdık.
8 / 12

Aslında biraz şaşırdım, oradan buraya kadar kaç tane servis geçiyor. Bizi tercih etmesi onur verici. Esnaf arkadaşlarımız ilgi, alaka ve misafirperverliklerini gösterdi." ifadelerini kullandı.
9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil boyama Mercedes

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan sonra Şekerbank'ta konut kredisi faizini indirdi!

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan sonra Şekerbank'ta konut kredisi faizini indirdi!

PÜİS, akaryakıta gelen zamları artık açıklamayacak

PÜİS, akaryakıta gelen zamları artık açıklamayacak

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Varlık Barışı TBMM'de kabul edildi

Varlık Barışı TBMM'de kabul edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Varlık Barışı TBMM'de kabul edildi

Varlık Barışı TBMM'de kabul edildi

Emeklilerin Temmuz zammı belli oluyor

Emeklilerin Temmuz zammı belli oluyor

Arapların ilgi gösterdiği Ordu’da konut ve kira fiyatları fırladı

Arapların ilgi gösterdiği Ordu’da konut ve kira fiyatları fırladı

'K' belgesi de artık e-Devlet'ten 5 dakikada alınabilecek

'K' belgesi de artık e-Devlet'ten 5 dakikada alınabilecek

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Öğrenciler hurdalardan iki bin liraya otomobil yaptı

Öğrenciler hurdalardan iki bin liraya otomobil yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.