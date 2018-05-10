Almanya'dan gördü hayran kalıp Zonguldak'a geldi!

Wisseling: "Ustanın işçiliğine güvendim, durumu yakınlarıma anlattım, farklı tepkiler aldım. Kafama koyduğum bir şeyi yaparım. Buraya geldim ve burada iyi karşılandım" dedi.

Aracını Türkiye'de boyatmak için binlerce kilometre yaptı

1 / 12 Arkadaşı İsmail Kaluk'un, kısa bir süre önce ziyaret ettiği memleketi Zonguldak Devrek'te boyattığı aracı gören Wisseling, otomobilin rengine, boyamadaki işçiliğe hayran kaldı ve aracını Türkiye'de boyatmaya karar verdi.

2 / 12 Kaporta boyama ustası Kenan Karadeli ile iletişime geçen Wisseling, birkaç günlük yolculuğun ardından aracını Karadeli'ye emanet etti. Yaklaşık dört hafta süren çalışmalarda çok sevdiği otomobilinin yanından bir an olsun ayrılmayan Wisseling, binlerce kilometre yol katederek geldiği Türkiye'de, yeni dostlar edinmenin yanı sıra aracını istediği şekilde yeniletmenin mutluluğunu yaşadı.

3 / 12 İki çocuk babası 63 yaşındaki Wisseling, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını Türkiye'de boyatmak istediğini söylediğinde Kaluk'un inanamadığını belirterek, "Ustanın işçiliğine güvendim, durumu yakınlarıma anlattım, farklı tepkiler aldım. Kafama koyduğum bir şeyi yaparım. En iyi arkadaşım, benim macerayı seven bir insan olduğumu biliyor. Bana, 'Sen bunu yaparsın' dedi. Buraya geldim ve burada iyi karşılandım. Buradaki insanların bize göstermiş olduğu hizmet ve yardımlaşma daha fazla." diye konuştu.

4 / 12 Wisseling, otomobilinin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Benzer bir otomobili öğrencilik yıllarımda da kullandım. Bu araç beni gençliğime götürüyor." dedi.

5 / 12 Birçok ülke gezdiğini anlatan Wisseling, bu süreçte ilçeyi gezme şansı da bulduğunu ve Türkiye'deki misafirperverlikten çok hoşnut kaldığını vurguladı.

6 / 12 - Usta Karadeli: "Bizi tercih etmesi onur verici" Boya ustası Kenan Karadeli de kendilerinin daimi müşterisi olan Kaluk'un, otomobili revize edildikten sonra Almanya'ya döndüğünü anlattı.

7 / 12 Almanya'dan kendisini aradıklarını aktaran Karadeli, "Daha sonra 'böyle bir arabamız var, yapar mısın' şeklinde dönüş oldu. Biz de onur duyduk, kabul ettik. Kendisini müşteri olarak değil, misafir olarak çağırdık.

8 / 12 Aslında biraz şaşırdım, oradan buraya kadar kaç tane servis geçiyor. Bizi tercih etmesi onur verici. Esnaf arkadaşlarımız ilgi, alaka ve misafirperverliklerini gösterdi." ifadelerini kullandı.

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