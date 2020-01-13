Almanya'da otomotiv sektöründeki sıkıntı büyümeyi düşürecek

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, otomotiv sektöründe yaşanan yapısal değişimin artık iş gücü piyasasına da damgasını vurduğunu belirterek, "2019'dan beri sektörde istihdam edilen kişi sayısı mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 1,3 azaldı. Bu, imalat sektörünün geri kalanından (azalış yüzde 0,2) çok daha güçlü gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönüşümden dolayı otomotiv sektöründe gözlenen zayıflığın Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığına işaret edilen raporda, bu zayıflığın 2019’da ekonomik büyümedeki artışı yaklaşık 0,75 puan düşürmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Alman otomotiv sektörünün son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olduğu, sektörün sera gazı emisyon kısıtlamalarından etkilendiği belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından "Otomobil endüstrisindeki yapısal değişim Alman ekonomisini zorluyor" başlığıyla ülkenin otomotiv sektörüne ilişkin bir rapor yayımlandı.

BERLİN (AA) - Ticaret ihtilafları ve küresel belirsizlikler Almanya'da ekonomiyi etkilemeye devam ederken, sıkıntı içindeki Alman otomotiv sektöründen dolayı ekonominin 2019'da yaklaşık 0,75 puan daha az büyüyeceği belirtildi.

Wollmershaeuser, "İlginçtir, 2019 yılında Almanya'da otomobillere olan talep aynı anda arttı. Ancak müşterilere yerli üretilen otomobiller satılmadı. Almanya'da otomobil üretimi 2018'de yüzde 8,9 ve geçen yıl 9,3 azaldı. Bunun yerine sektör, Almanya dışındaki yerlerde Alman markalarının üretimini artırdı ve daha sonra arabaları Almanya'ya ithal etti." değerlendirmesinde bulundu.

- İstihdamın yüzde 3'ü otomotivden

Verilere göre, Almanya'da geçen yıl trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı yüzde 5 artışla 3,6 milyona yükselmişti.

Hibrit ve elektrikli araçlara talep geçen yıl artarken, dizel skandalı ve dizel sürüş yasakları ile ilgili tartışmaların devam etmesine karşın dizel araçların satışları da bir miktar yükseldi.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, Almanya'da istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.

Almanya'da ekonomi 2018'de yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı geçen yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

