Antalya'da haksız rekabet kararına protesto! Ekmek fiyatları daha da ucuzladı

İşletmelerin, fiyatlarını 60 kuruşa kadar indirdiğini gören vatandaşlar da marketlere akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu, binlerce ekmek dakikalar içerisinde satıldı.

Fiyatlar 60 kuruşa kadar düştü

1 / 6 Fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 200 gram ekmeği, 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında dava açılan Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi'nde market işletmecisi Ragıp Şahin'in mahkemesi geçtiğimiz günlerde görüldü. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre, ekmeğin ortalama maliyetinin 87 kuruş olduğu ve bu fiyatın altında satılmasının uygun olmadığı karara bağlandı. Mahkeme, ‘davalının ekmeği ortalama maliyet fiyatı altında satış yapmaktan ibaret eyleminin, haksız rekabet olduğunun tespiti ve haksız rekabetin menine' karar verdi. Ayrıca kararda, istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

2 / 6 “HER YERDE BÖYLE OLMASINI İSTİYORUZ” Market sahibi Ragıp Şahin, mahkemenin kararını protesto etmek amacıyla fiyatını 65 kuruşa kadar indirdi. Bir gün önce fiyatı 75 kuruş olan ekmeğin 65 kuruşa kadar düştüğünü gören bölge halkı ise markete akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların 5'er, 10'ar ekmek aldıkları gözlenirken, binlerce ekmek dakikalar içerisinde satıldı. Fiyatları oldukça makul bulduklarını belirten vatandaşlar, işletme sahiplerinin bu kararını olumlu yönde karşıladılar. Vatandaşlar, “Bir simit 1 lira, ekmek 60 kuruş. Sudan ucuz. Her yerde böyle olmasını istiyoruz” dedi.

3 / 6 DİĞER MARKETLERE DE SIÇRADI Mahkemenin kararının ardından Ragıp Şahin'in ekmek fiyatını 65 kuruşa çekmesi diğer marketlere de sıçradı. Bölgedeki birçok market, daha önce 1 liradan sattıkları 200 gram ekmeği 60 kuruşa kadar indirdi.

4 / 6 Ucuz ekmek furyasını başlatan marketçi Ragıp Şahin, fiyatını 65 kuruşa düşürdükten sonra vatandaşların markette yoğunluk oluşturduğundan bahsetti. Fiyatı düşürmesiyle birlikte çevredeki diğer işletmecilerin de emek fiyatını aşağıya çektiğini belirten Şahin, “Müşteri ekmek nerede kaliteli ve ucuzsa oraya gider. Normalde bu ekmeğin bu fiyata satılması uygun değil. Bu ekmeğin 75 kuruşa satılması gerekiyor. Maliyetimiz yükseldikçe, biz de ister istemez fiyatları yükseltmek zorunda kalacağız. Vatandaşlarımız nerede ucuz ekmek bulursa, oraya gidip almak zorunda. Burada hem vatandaşı hem de üreticiyi düşünmemiz gerekiyor. Tek taraflı olmamalı” dedi.

5 / 6 DİĞER MARKETLER 60 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ Halkın talebi üzerine ekmek fiyatlarını 15 gün önce 60 kuruşa indirdiğini belirten market işletmecisi Recep Akyıldız, durumdan vatandaşın oldukça memnun olduğunu ifade etti. Uygun tedarik fırıncısı bulması durumunda fiyatını 50 kuruşa kadar indirebileceğini söyleyen Akyıldız, “Piyasa bozulduktan sonra diğer marketlerde ekmek fiyatlarını düşürmeye başladı” dedi.