Antalya'da yayın balığının seri üretimine başlandı

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Yayın balığının ticari değerinin büyük olduğunu anlatan Kanyılmaz, şöyle konuştu: "Şu anda tam kontrollü yöntemle yayın balığı üretimi gerçekleştiriyoruz. Yayın balığında özellikle erkekten sperm almak son derece güçtür. Bunun için üç hafta öncesi balığa hipofiz enjekte etmeye başlıyoruz. Sağım yoluyla sperm almak zor olduğu için de keserek testisleri çıkartıp, özel solüsyonlarla karıştırıp kullanılabilir hale getiriyoruz. Yayın balığı üreticiler ve tüketiciler tarafından çok tercih ediliyor. Diğer balıklarla kıyasladığımızda hızlı büyüyen bir tatlı su balığı. Tatlı su balıklarının da en büyüğüdür."