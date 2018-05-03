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Antalya'da yayın balığının seri üretimine başlandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Ticari değeri yüksek olan yayın balığının seri üretimine başlanmasının ardından elde edilecek yavrular ücret karşılığı üreticilere satılacak.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Kanyılmaz "Şu anda tam kontrollü yöntemle yayın balığı üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ticari değeri çok yüksek

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Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünün (AKSAM) gerçekleştirdiği "Su Ürünleri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında ticari değeri yüksek olan yayın balığının seri üretimine başlandı.
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Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Mahir Kanyılmaz, seri üretimi Kepez tesislerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Elde edilecek yavruların stokların takviyesi için kaynaklara bırakılacağını aktaran Kanyılmaz, balıkların ücret karşılığı üreticilere satılacağını dile getirdi.
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Yayın balığının ticari değerinin büyük olduğunu anlatan Kanyılmaz, şöyle konuştu: "Şu anda tam kontrollü yöntemle yayın balığı üretimi gerçekleştiriyoruz. Yayın balığında özellikle erkekten sperm almak son derece güçtür. Bunun için üç hafta öncesi balığa hipofiz enjekte etmeye başlıyoruz. Sağım yoluyla sperm almak zor olduğu için de keserek testisleri çıkartıp, özel solüsyonlarla karıştırıp kullanılabilir hale getiriyoruz. Yayın balığı üreticiler ve tüketiciler tarafından çok tercih ediliyor. Diğer balıklarla kıyasladığımızda hızlı büyüyen bir tatlı su balığı. Tatlı su balıklarının da en büyüğüdür."
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Yayın balığının üretiminin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için yerli tür ve kültür içine alınmasının katkı sağlayacağını ifade eden Kanyılmaz, yayın balığının neslinin giderek tehlike altına girdiğini kaydetti.
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Projeyle yayın balığını tehlike altında kalmaktan kurtaracaklarını vurgulayan Kanyılmaz, ilerleyen yıllarda balığın ihracatının da söz konusu olabileceğini bildirdi.
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Balık üreticisi Barış Kayapınar da araştırma enstitüsünün yavru üretmesini beklediklerini dile getirdi.
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Yayın balığının Türkiye'ye katkısının çok olacağına inandığını belirten Kayapınar, "Çünkü Alabalık belli bir sıcaklıktan sonra yaşamıyor. Tesislerimiz de boş kalıyor." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
yayın balığı akdeniz su ürünleri

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