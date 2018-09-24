FİNANS

Apple'ın patronu Tim Cook'tan iPhone fiyatlarıyla ilgili açıklama

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de üst üste zam gören iPhone'ların fiyatı iyiden iyiye tırmanırken Apple'ın patronundan fiyatlarla ilgili açıklama geldi. Apple'ın patronu Tim Cook'dan bu konuda ilgili açıklama geldi.

Türkiye genelinde tekrar zamlanan mevcut iPhone modelleri bir yana, yeni iPhone modellerinin resmi fiyatı henüz açıklanmış değil; ancak şu an satışta olan spot iPhone XS Max modellerinin fiyatı 17 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Peki fiyatlar neden bu kadar yüksek? Apple'ın patronu Tim Cook'dan bu konuda ilgili açıklama geldi.

iPhone fiyatları neden pahalı?

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Good Morning America isimli televizyon programına katılan Apple CEO'su Tim Cook, iPhone Xs'in pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Cook yeni akıllı telefonlardaki inovasyonun ucuza mal olmadığını ve cihazın daha fazla yeni nesil teknolojiyi bir araya getirdiğini söyledi.
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Apple'ın patronu konuyla ilgili olarak "Herkes için bir iPhone yapmak istiyoruz. Bu her zaman bizim hedefimiz oldu ve hatta daha düşük fiyatlara sahip birkaç iPhone'umuz var.
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Ama eğer bu telefona bakarsanız [iPhone Xs] inanılmaz bir kamerası var ve bir akıllı telefonda kullanılan en küçük ve en güçlü yongaya sahip" dedi.
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Cook, iPhone'un sadece tipik bir akıllı telefon değil aynı zamanda tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer tüm cihazların yerini aldığını, bu nedenle çok fazla işlevsellik sunmanın da yüksek bir maliyet gerektirdiğini vurguladı.
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Deneyimli yönetici "Telefonunuz dijital kameranızın yerini aldı. Müzik çalarınızın yerini aldı. Video oynatıcınızın yerini aldı.
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Tüm bu farklı cihazların yerini aldı. Dolayısıyla, ürün gerçekten çok önemli ve insanların en yenilikçi ürüne sahip olmak istediklerini öğrendik. Ve bunu yapmak çok ucuz bir şey değil" dedi.
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