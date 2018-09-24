Apple'ın patronu Tim Cook'tan iPhone fiyatlarıyla ilgili açıklama

Türkiye genelinde tekrar zamlanan mevcut iPhone modelleri bir yana, yeni iPhone modellerinin resmi fiyatı henüz açıklanmış değil; ancak şu an satışta olan spot iPhone XS Max modellerinin fiyatı 17 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Peki fiyatlar neden bu kadar yüksek? Apple'ın patronu Tim Cook'dan bu konuda ilgili açıklama geldi.
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