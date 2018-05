Artık Migros da ucuz et satacak

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kilosu 31 lira olan kuşbaşı ve 29 lira olan kıymaları, ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Migros raflarında da yerini alacak. Böylece BİM ve A101'in toplamda 13 bin şubesinin yanı sıra, Migros'un 2 bin şubesiyle birlikte vatandaş ucuz ete 3 farklı marketin, toplamda 15 bin noktasından ulaşabilecek. Vatandaşın eti ucuza yemesinin yanı sıra ramazanda artan et tüketimini fırsat bilerek fiyatları artıran spekülatörlerin de önüne geçilecek.

4 / 5 YEMDEKİ SORUN ÇÖZÜLECEK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet 'Et, saman ithal ediliyor' diyor. Öyle bir rüzgâr estiriyorlar ki öldük, bittik. Yıllık 1 milyon 350 bin ton et tüketimimiz var ama biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyoruz. Piyasayı regüle etmek için 2 markete et veriyorduk, şimdi sayı 3'e çıktı. Benim dar gelirli kardeşim 29-31 liradan kıyma, kuşbaşı yiyor. İstedikleri kadar spekülatif hareketler olsun, bunu önleyecek kapasiteye sahibiz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Bu sorunu da çözeceğiz" diye konuştu.