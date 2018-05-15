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Artık Migros da ucuz et satacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

Vatandaşın ucuz et yiyebilmesi için BİM ve A101’le anlaşan bakanlık, şimdi de 2 bin şubeli Migros’la el sıkıştı.

Böylece vatandaş üç farklı marketin 15 bin şubesinden ucuz ete ulaşacak

Ucuz et satan marketlerin sayısı 3'e çıktı

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Hükümet, geçtiğimiz kasım ayında başlattığı ucuz et projesi kapsamında yaklaşık 45 bin ton ucuz eti piyasaya sürerken, ramazan ayında kırmızı etin vatandaşın sofrasına daha kolay ulaşması için projenin kapsamını genişletti.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 81 ilde mağazası olan BİM ve A101'le geçtiğimiz dönemde anlaşırken, 81 ilde mağazası olmaması sebebiyle Migros'la anlaşma sağlayamamıştı. Migros ise mağazası olmayan illerde mağaza açarak, 81 il şartını yerine getirmesinin ardından, bakanlıkla tekrar masaya oturdu.
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15 BİN SATIŞ NOKTASINDA

15 BİN SATIŞ NOKTASINDA
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kilosu 31 lira olan kuşbaşı ve 29 lira olan kıymaları, ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Migros raflarında da yerini alacak. Böylece BİM ve A101'in toplamda 13 bin şubesinin yanı sıra, Migros'un 2 bin şubesiyle birlikte vatandaş ucuz ete 3 farklı marketin, toplamda 15 bin noktasından ulaşabilecek. Vatandaşın eti ucuza yemesinin yanı sıra ramazanda artan et tüketimini fırsat bilerek fiyatları artıran spekülatörlerin de önüne geçilecek.
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YEMDEKİ SORUN ÇÖZÜLECEK

YEMDEKİ SORUN ÇÖZÜLECEK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet 'Et, saman ithal ediliyor' diyor. Öyle bir rüzgâr estiriyorlar ki öldük, bittik. Yıllık 1 milyon 350 bin ton et tüketimimiz var ama biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyoruz. Piyasayı regüle etmek için 2 markete et veriyorduk, şimdi sayı 3'e çıktı. Benim dar gelirli kardeşim 29-31 liradan kıyma, kuşbaşı yiyor. İstedikleri kadar spekülatif hareketler olsun, bunu önleyecek kapasiteye sahibiz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Bu sorunu da çözeceğiz" diye konuştu.
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10 BİN 551 VETERİNERE İSTİHDAM SAĞLANACAK

10 BİN 551 VETERİNERE İSTİHDAM SAĞLANACAK
'Tarıma Değer Katanlar' ödül töreninde konuşan Bakan Fakıbaba, 10 bin 551 veterinerin istihdamıiçin ilgili kuruluşlara gerekli yazıların yazıldığını ve bizzat kendisinin takip ettiğini söyledi. Fakıbaba, israf uyarısında da bulunarak "Sofradan kalkarken utanıyorum. Çok israf ediyoruz. İsraf eden iflas eder" dedi. Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir önemli olan şey var: Türkiye. Tarım ve gıda silahtan da önemli. Gıdanız yoksa tam bağımsız ülke olamazsınız. Hepimiz Afrin'deki bir Mehmetçik gibi düşünürsek bu gıda, tarım ve hayvancılık yükselecek. Dert edineceğiz, sahipleneceğiz." Sabah
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Anahtar Kelimeler:
ucuz et BİM a101

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yenmiyor o etler hep yağ va hayvanlr kendi pisliklerinin içğmde haftalarca kalıp öyle geliyor ithal et yemeyin denemeyin bile
MÜSLÜMANLARI KATLEDEN SIRPLARDAN HELAL Mİ HARAM MI NE ETİ OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ETİ ALMAK HANGİ ACZİYETİN GÖSTERGESİ OLAKİ, BUGÜN İSRAİLE YİNE SALLIYORUZ SIRPLARI DA UNUTMAYALIM,
Pis hayvan eti satan marketten et almak düşündürücü.!!
yalnız migros domuz eti satmıyormuydu
denemek için bir kere aldım,gercekten çok farklı kıyma.sanırım komle soya fasulyesi desem,soya fasulyesi bundan lezzetli.Kaspatan 750 gram alın gözünüzün önünde
Aslı olan Sayın Bakan iyi niyetli, lakin iyi niyet kafi gelmiyor. İyi niyet dolar bazında hiç değer kazanmıyor. Herkes tükettiği oranda üretmek zorunda
Besmelesiz kesilen hayvanlar. Dahası Hayvanın ne olduğu belli değil Türk Milletine Sığır diye DOMUZ. eti yidirmesinler.
napalım sevinelimmi bu habere.yazık be dünyanın en ucuz eti burda olmalıki böyle tarım hyvancılığın başka bir ülkede yapılması imkansız olmalı.iklim toprak bütün koşullar bizden yana.elalemin pis eti ucuz geldi diye seviniyoruz.yazık türk millteti artık bukadar mı şuursuzluk uykusunda bukadarmı kör olduk biz.konya kadar hollanda o soğuk ve verimsiz iklimde öyle bir hayvancılık ve tarım yapıyorki yollar tırdan geçilmiyor ihracat rekoru kırıyor adamlar.bir hollanda kadar bile olamıyoruz koca memleket.yazık tarihinizden atanızdan utanın biraz
kusura bakmayın da etten başka herşeye benziyor. bildiğin soya kokuyor bir kez aldım bir daha da almam
ucuz etin yahnisi yenmez ne eti olduğu bile meçhul tadı bizim etlerimizin tadı kadar lezzetli değil
Canlı ithal edin ki ulkedeki Hayvan çesidi 've sayısı artsın
dağtaş koyunkeçı sığırdolu yoksa kaçaak yollardan yurd dışınamı gıdıyor
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