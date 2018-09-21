FİNANS

AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da çeşitli AVM'lerde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışan 32 yaşındaki Eyüp Soydemir, şimdi memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriyor. 150 küçükbaş hayvan ile başlayıp, sayıları 600'e yaklaştı.

Memleketinde sağlıklı yaşadığını, cep telefonu, cüzdan taşımadığını ve stresten uzak olduğununu ve İstanbul'un aklına hiç gelmediğini belirtti.

Devletten aldığı destekle köyünde 1,5 milyon lira yatırım yaptı

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Devletten aldığı hibe desteğiyle köyünde 1,5 milyon lira yatırım yapan Soydemir'in 1,5 yıl önce satın aldığı 150 küçükbaş hayvan sayısı da geçen sürede 600'e yaklaştı.
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Uzun süre ticaret yaptıktan sonra çeşitli AVM'lerde yönetici olarak çalıştığını ancak İstanbul'un kalabalığının insanı strese soktuğunu, aileyle yeterince ilgilenmeye bile imkan vermediğini dile getiren Soydemir, 2 yıl önce bir arkadaşının da tavsiyesiyle çiftlik kurmaya karar verdiğini belirtti.
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Bunun üzerine 300 dönümlük arazilerinin bulunduğu Bilecik'te bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Soydemir, eşinin de kabul etmesiyle hazırladığı projeyle hibe desteği için ilgili kurumlara müracaat ettiğini bildirdi.
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Soydemir, "2016 yılında inşaatına başladık. Yaklaşık bir sene inşaat sürecimiz oldu. 2017'nin ilk aylarında hayvanlarımızı aldık. Yaklaşık 1,5 senedir burada hayvan bakıyorum. Hamdolsun memnunum. 1,5 milyon liraya yakın para harcadım buraya. Tabii eksiklerimiz var. 150 küçükbaş hayvan ile başladım, hayvan sayım 600'e yaklaştı. İki yılda 3 doğum elde ediyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra üçüncü doğumlar başlayacak." diye konuştu.
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Soydemir, köyde sağlıklı beslendiklerini aktararak şunları kaydetti: "Burada sağlıklı yaşıyoruz, stres yok. Cep telefonunu bir kenara koyuyorsun, cüzdan zaten taşımıyorsun. Ekmeğini kendin yapıyorsun, yumurta taze, her şey sağlıklı, süt günlük. İstanbul hiç aklıma gelmiyor çünkü İstanbul'da gelirin ne kadar yüksek olursa olsun ne kadar iyi bir şey almaya da çalışsan burası gibi olmuyor. Organik satan bir marketten alışveriş yapsanız bile burada kümesten yumurta almak çok farklı bir şey." AA
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Girişimcilik hayvancılık devlet hibe avm yönetici

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