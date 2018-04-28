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Aydın'a özgü tahinli pide dünyanın her yerinden sipariş alıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesine özgü olarak hazırlanan tahinli pide, dünyanın farklı noktalarındaki müdavimlerine paket servisiyle ulaştırılıyor.

Almanya'dan Suudi Arabistan'a, Dubai'den İsviçre'ye kadar birçok ülkeye tahinli pide gönderildi.

Dubai'de bile müdavimi var

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Karacasu'nun 45 yıllık pide ustası Halil İbrahim Köse tarafından yapılan tahinli pideler müdavimleri tarafından dünyanın her yerinden talep ediliyor. Bugüne kadar Almanya, Suudi Arabistan, Dubai, Yunanistan, İsviçre gibi ülkelere tahinli pidelerden gönderdiğini ifade eden Köse, müşterilerinin ilgisinin kendisini ilçesi adına gururlandırdığını dile getiriyor.
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Köse; Karacasu tahinli pidesinin hamurunun yavaş yavaş yoğurulması, ilçeye özgü tahinin kullanılması, içeriği, hamurunun az ve de tahinin yoğun olmasıyla benzerlerinden ayrıldığı belirtiyor.
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Karacasu’ya gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak ilçesine hizmet ettiğini kaydeden Köse, “Ben işimi seviyorum. İlçemize gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyorum. İnsanlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Ben mesleğime aşığım. İşini sevdin mi, kendiliğinden oluyor. Ben işime odaklanmış bir insanım. İnsanları mutlu etmek benim işim. Diğer ilçelere de gittik ama sizinki daha farklı diyorlar. Bunun sebebi hamuru az az ve sevgiyle yoğurmaktan geçiyor” dedi.
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"En uzun pide rekorunu elinde bulunduruyor"

"En uzun pide rekorunu elinde bulunduruyor"
En uzun pide rekoru olan 7,5 metrelik derecenin kendisine ait olduğunu anımsatan Köse, "İlçemize özgü pideyle Karacasu'nun tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere yurt içine pide gönderiyoruz." diye konuştu.
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Yurt dışından da talep gördüklerini vurgulayan Halil İbrahim Köse, "Umre’ye gönderdik, Dubai’ye gönderdik. Suudi Arabistan’a, Almanya’ya, İsviçre’ye ve Yunanistan’a gönderdik. Aklıma gelmeyen ülkeler de var. Kargoyla çok istiyorlar. Farklı ülkelerden talepler geliyor. Burada pide yiyen müşterilerimiz, giderken tahinli pidesini yanında götürüyor" diye konuştu.
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Halil ustanın hazırladığı tahinli pidenin müdavimlerinden Nazike Acar ise "İlk defa tahinli pideyi burada yemiştim. Gerçekten çok güzel buldum. Her hafta İzmir’e giderken de götürüyorum. Herkesi tahinli pide yemelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
tahinli pide Aydın

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