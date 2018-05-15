Bakan'dan ikinci el oto için noter müjdesi

Böylece notere gitmeden araç üzerinde haciz olup olmadığı kontrol edilebilecek” dedi.

İkinci el otomobilde yeni dönem

1 / 5 Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaretinde ikinci el otomobil satıcılarının 2 önemli sorunu olduğunu söyledi. Bu sorunlardan birinin internet üzerinden ikinci el araç satışları, diğerinin ise satılan aracın haciz durumunun sorgulanmasına yönelik olduğunu vurgulayan Özgener, her iki sorunun giderilmesi halinde galerici esnafının rahat bir nefes alacağını kaydetti.

2 / 5 Vergisiz satış ve haciz durumu Bir tarafta araç satabilmek için müşterinin dükkanına gelmesini bekleyen esnafın bulunduğunu ve bu esnafın sattığı araç başına devlete vergisini verdiğini aktaran Özgener, diğer yanda ise internet üzerinden vergisi satışlar yapılarak haksız rekabet ortamının oluştuğunu belirtti. Her iki seçenek arasında oldukça fahiş farkların oluştuğuna dikkat çeken Özgener, diğer bir sıkıntının ise ikinci el alım-satımlarında aracın haciz durumunu öğrenmek olduğunu vurguladı.

3 / 5 Özgener, “Galerici esnafı, aracı sahibinden alırken üzerinde haciz var mı yok mu bilemiyor. Bunu öğrenmenin tek yolu ise Noterler. İşte noterlerin kontrol edebildiği bu haciz sistemini ikinci el araç satıcılarına da açarsak esnafa çok büyük bir kolaylık sağlanmış olur” dedi.

4 / 5 Bakan müjdeyi verdi Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise noterlik sisteminin ikinci el otomobil satıcıları için de açılacağını söyleyerek Özgener’e müjde verdi. Bakan Tüfenkci, “Noterler Birliği ile bu konuda çalışmalarımızın sonuna geldik ve çok kısa bir süre sonra bu sistemi ikinci el otomobil satıcılarının kullanımına açacağız. Böylece onlar da alacakları araç üzerinde haciz olup olmadığını kontrol edebilecek” diye konuştu.