FİNANS

Bakan'dan ikinci el oto için noter müjdesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci haciz sorgulama ekranının oto galericilere de açılacağını söyleyerek, “Noterler Birliği ile atılacak imzaların ardından sistem ülke genelinde devreye girecek.

Böylece notere gitmeden araç üzerinde haciz olup olmadığı kontrol edilebilecek” dedi.

İkinci el otomobilde yeni dönem

1 / 5

Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaretinde ikinci el otomobil satıcılarının 2 önemli sorunu olduğunu söyledi. Bu sorunlardan birinin internet üzerinden ikinci el araç satışları, diğerinin ise satılan aracın haciz durumunun sorgulanmasına yönelik olduğunu vurgulayan Özgener, her iki sorunun giderilmesi halinde galerici esnafının rahat bir nefes alacağını kaydetti.
2 / 5

Vergisiz satış ve haciz durumu

Vergisiz satış ve haciz durumu
Bir tarafta araç satabilmek için müşterinin dükkanına gelmesini bekleyen esnafın bulunduğunu ve bu esnafın sattığı araç başına devlete vergisini verdiğini aktaran Özgener, diğer yanda ise internet üzerinden vergisi satışlar yapılarak haksız rekabet ortamının oluştuğunu belirtti. Her iki seçenek arasında oldukça fahiş farkların oluştuğuna dikkat çeken Özgener, diğer bir sıkıntının ise ikinci el alım-satımlarında aracın haciz durumunu öğrenmek olduğunu vurguladı.
3 / 5

Özgener, “Galerici esnafı, aracı sahibinden alırken üzerinde haciz var mı yok mu bilemiyor. Bunu öğrenmenin tek yolu ise Noterler. İşte noterlerin kontrol edebildiği bu haciz sistemini ikinci el araç satıcılarına da açarsak esnafa çok büyük bir kolaylık sağlanmış olur” dedi.
4 / 5

Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise noterlik sisteminin ikinci el otomobil satıcıları için de açılacağını söyleyerek Özgener’e müjde verdi. Bakan Tüfenkci, “Noterler Birliği ile bu konuda çalışmalarımızın sonuna geldik ve çok kısa bir süre sonra bu sistemi ikinci el otomobil satıcılarının kullanımına açacağız. Böylece onlar da alacakları araç üzerinde haciz olup olmadığını kontrol edebilecek” diye konuştu.
5 / 5

“Herkes araç satamayacak”

“Herkes araç satamayacak”
İnternet siteleri üzerinden yapılan araç satışlarını da değerlendiren Bakan Tüfenkci, “Artık her önüne gelenin araç satışı yapamayacağı bir sistemi başlattık. Buna göre Oto Galericilik bir meslek oldu. Bu mesleği yapabilmeleri için de belli koşulları sağlamaları ve bazı mükellefiyetleri yerine getirmelerini gerekiyor. Yaptığımız bu yeni düzenleme ile galerici esnafı da rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı. İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ikinci el Noter otomobil

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Noterlerde 'SMS' dönemi başlıyor

Noterlerde 'SMS' dönemi başlıyor

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Bakan müjdeyi verdi: 10 bin 551 personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi: 10 bin 551 personel alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
otomobil tüm kayıtları e devlet üzerinden ulaşılabilir konuma gelmedi ve 7 tl de ücret alınmamalı .tamamen ücretsiz olması gerekir.
Firma yetkilileride e - devletten yetkilisi olduğu firma özmal araçların haciz sorgulamasını yapabilmeli Galericilere ve Şirketlere bu konuda çok ihtiyaç var.
Diğer Haberler
Noterlerde 'SMS' dönemi başlıyor

Noterlerde 'SMS' dönemi başlıyor

Artık Migros da ucuz et satacak

Artık Migros da ucuz et satacak

2018'in en çok satan otomobilleri

2018'in en çok satan otomobilleri

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

22 bin liramız cepte kalacak

22 bin liramız cepte kalacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.