BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040071 -0,16 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038830 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048744 -0,11 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039101 -0,09 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055686 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036361 -0,13 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051571 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012329 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057555 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021748 -0,08 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022134 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028797 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032912 -0,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019052 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031874 -0,24 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030871 -0,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

